Του Matthew Ryan

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύεται επίμονα ανθεκτικός, διαμορφούμενος σχεδόν στο διπλάσιο του στόχου 2% του της Τράπεζας της Αγγλίας — αν και η σημερινή, απρόσμενη αποκλιμάκωση θα γίνει σίγουρα δεκτή με ανακούφιση.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) βρίσκεται «μεταξύ σφύρας και άκμονος». Η επιβράδυνση της βρετανικής αγοράς εργασίας ουσιαστικά επιτάσσει περαιτέρω μειώσεις του βασικού επιτοκίου, ωστόσο τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού επιβάλλουν προσεκτική στάση. Εκτιμούμε ότι τα περισσότερα στελέχη της Τράπεζας πιθανότατα θα χρειαστούν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πως ο πληθωρισμός έχει όντως κορυφωθεί, αλλά τα σημερινά δεδομένα αποτελούν τουλάχιστον ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δεν αναμένουμε μείωση επιτοκίων τον Νοέμβριο, καθώς τη θεωρούμε ουσιαστικά μη ρεαλιστική. Οι αγορές θεωρούν πλέον πιθανότερη μια μείωση τον Δεκέμβριο, ωστόσο παραμένουμε επιφυλακτικοί και πιστεύουμε ότι ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός ενδέχεται να αναβάλει οποιαδήποτε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο.

Αναμφίβολα, οι επιπτώσεις του προϋπολογισμού ενδέχεται να ανατρέψουν τα δεδομένα, καθώς ένας προϋπολογισμός με υψηλή φορολογική επιβάρυνση και αντι-αναπτυξιακό χαρακτήρα θα μπορούσε να προκαλέσει πιο ήπια στάση της Επιτροπής το 2026 — γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει πιέσεις στη στερλίνα.

* Ο Matthew Ryan είναι Head of Market Strategy στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Πηγή: skai.gr

