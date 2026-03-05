Άνοδος για τις τιμές πετρελαίου την Πέμπτη, υποχωρεί το φυσικό αέριο

Mικτή είναι η εικόνα στις αγορές ενέργειας την Πέμπτη, με το πετρέλαιο να καταγράφει σημαντική άνοδο άνω του 3%, ενώ το φυσικό αέριο υποχωρεί περισσότερο από 8%.

Οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν και η συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή έχουν επιφέρει αναταράξεις στις αγορές, ενώ η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου σημείου, έχει διαταραχθεί.

Στα 84 δολάρια το Brent

Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο, το τρέχον συμβόλαιο για το πετρέλαιο τύπου Brent σημειώνει άνοδο 3,63% και κινείται στα 84,35 δολάρια το βαρέλι πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2024, ενώ το συμβόλαιο του Μαΐου κινείται στα 84,21 δολάρια.

Η κινεζική κυβέρνηση διέταξε τις μεγάλες εταιρείες διύλισης να σταματήσουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο. Οι ιαπωνικές εταιρείες διύλισης ζήτησαν από την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει πετρέλαιο από τα εθνικά αποθέματα εν μέσω ανησυχιών για τον εφοδιασμό λόγω των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Bloomberg.

Αντίστοιχα, το συμβόλαιο του επόμενου μήνα για το αμερικανικό αργό, WTI, καταγράφει άνοδο 3,90%, στα 77,57 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Απριλίου κινείται στα 77,51 δολάρια.

Τα στοιχεία της EIA έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια σε 439,3 εκατομμύρια, πολύ πάνω από τις προσδοκίες, παρέχοντας ένα απόθεμα ασφαλείας έναντι πιθανών διαταραχών στην προσφορά.

Yποχωρούν οι τιμές φυσικού αερίου

Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF καταγράφει σημαντική πτώση 8,42%, στα 49,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν κατά περισσότερο από 9% την Τετάρτη, μετά από άνοδο σχεδόν 60% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, έπειτα από αναφορές ότι το Ιράν ενδέχεται να είναι διατεθειμένο να συζητήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που έχει ταράξει τις αγορές ενέργειας.

Αν και η είδηση αυτή δημιούργησε προσδοκίες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν σκεπτικοί ως προς το αν οι δύο πλευρές είναι έτοιμες για μια βραχυπρόθεσμη λύση, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι «δυσκολεύεται στις εξαγωγές φυσικού αερίου» εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με πηγές του Reuters να αναφέρουν ότι μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να επανέλθουν τα συνήθη επίπεδα παραγωγής.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου θα αντιμετωπίσουν έλλειψη για αρκετές εβδομάδες, ακόμη και στην περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει άμεσα, εκτιμά το Reuters, καθώς το Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Η διακίνηση γίνεται μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπου οι μεταφορές έχουν σχεδόν σταματήσει λόγω του πολέμου.

Οι ευρωπαϊκές προμήθειες ωστόσο δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί άμεσα, καθώς οι αποστολές που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο βρίσκονται ήδη καθ' οδόν, αλλά η ήπειρος παραμένει ευάλωτη λόγω των χαμηλών επιπέδων αποθεμάτων.

Το Κατάρ προμηθεύει την Ευρώπη και κυρίως τις ασιατικές αγορές, με LNG. Πάνω από το 80% των πελατών του βρίσκονται στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, το Πακιστάν, καθώς και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας «Qatar Energy (QE)», η οποία σταμάτησε την παραγωγή φυσικού αερίου αυτή την εβδομάδα, σταμάτησε πλήρως την υγροποίηση φυσικού αερίου την Τετάρτη. Η QE έχει αρχίσει να επικοινωνεί με ορισμένους από τους πελάτες της στην Ασία και την Ευρώπη, αλλά δεν τους έχει ενημερώσει για τη διάρκεια της διακοπής.

