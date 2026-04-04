Οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα για σοκολατένια αυγά αυτό το Πάσχα, παρόλο που οι παγκόσμιες τιμές του κακάο καταρρέουν, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι τιμές του κακάο στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έχουν υποχωρήσει πάνω από 70% από τα ιστορικά υψηλά του 2024, καθώς οι αποδόσεις των καλλιεργειών στη Δυτική Αφρική, την κύρια παραγωγική περιοχή παγκοσμίως, έχουν βελτιωθεί και η καταναλωτική ζήτηση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχει μειωθεί.

Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις τιμές των περισσότερων άλλων «μαλακών» εμπορευμάτων, οι οποίες έχουν αυξηθεί λόγω φόβων για παρατεταμένες διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Ωστόσο, η μείωση της τιμής του κακάο δεν έχει ακόμη περάσει στις τιμές της σοκολάτας στα καταστήματα, δίνοντας στους παραγωγούς την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση του Πάσχα ώστε να ανακτήσουν μέρος του κόστους παραγωγής που επιβαρύνθηκαν όταν η τιμή της πρώτης ύλης ήταν υψηλότερη.

Οι λιανικές τιμές για γλυκά και σοκολάτα στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 12% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Στην Ολλανδία, η Albert Heijn, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας, πωλεί μίνι σοκολατένια αυγά προς 3,50 ευρώ για 175 γραμμάρια, σε σύγκριση με τα 2,50 ευρώ για 200 γραμμάρια πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα ING.

Η Βρετανική Ένωση Λιανεμπορίου εκτιμά ότι οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνουν φέτος κατά μέσο όρο 9% περισσότερα για ένα σοκολατένιο αυγό σε σχέση με πέρσι, παρόλο που το μέσο βάρος του αυγού είναι οριακά μεγαλύτερο.

H μείωση των τιμών του κακάο δεν έχει περάσει στους καταναλωτές

Ένας λόγος είναι ότι οι χαμηλότερες τιμές του κακάο δεν έχουν ακόμη μετακυλιστεί στα καταστήματα. «Υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της στιγμής που οι εταιρείες αγοράζουν κακάο και της τιμολόγησης και πώλησης της σοκολάτας στο λιανεμπόριο», δήλωσε ο Sammy Rolls της Expana, υπηρεσίας πληροφόρησης για εμπορεύματα. «Για το φετινό Πάσχα, το μεγαλύτερο μέρος του κακάο είχε αγοραστεί ήδη από τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του περασμένου έτους».

Επιπλέον, υπήρχε «σαφές κίνητρο» για τους παραγωγούς σοκολάτας να μην μειώσουν τις τιμές καθώς μειώνονται τα κόστη εισροών, δεδομένου ότι τα περιθώριά τους είχαν προηγουμένως πιεστεί όσο αυξάνονταν οι τιμές του κακάο, δήλωσε ο Thijs Geijer, ανώτερος οικονομολόγος στον τομέα τροφίμων και γεωργίας στην ING.

«Αν υπήρχε πίεση στα περιθώρια κέρδους κατά την άνοδο, τότε θέλεις να ανακτήσεις μέρος αυτής κατά την πτώση», είπε.

Αναλυτές της Morgan Stanley αναφέρουν ότι το κόστος για τους παραγωγούς σοκολάτας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και έπειτα, χαλαρώνοντας την πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο άρχισαν να υποχωρούν πέρσι, καθώς οι καταναλωτές αντέδρασαν στις απότομες αυξήσεις των τιμών. Η πτώση επιταχύνθηκε έντονα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο φέτος, λόγω της ασθενέστερης ζήτησης στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Αυτό συνέβη την ίδια στιγμή που ο καιρός στη Δυτική Αφρική βελτιωνόταν και οι προβλέψεις έδειχναν μεγάλο πλεόνασμα παραγωγής για τη φετινή και την επόμενη χρονιά.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές της σοκολάτας είναι απίθανο να επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από την εκτίναξη των τιμών του κακάο το 2024 και το 2025, όταν οι κακές καιρικές συνθήκες και χρόνια υποεπένδυσης στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα -τις κύριες χώρες παραγωγής- μείωσαν δραστικά τις σοδειές και περιόρισαν την παγκόσμια προσφορά.

Το shrinkflation

Οι παραγωγοί σοκολάτας αντέδρασαν μειώνοντας το μέγεθος των προϊόντων τους, τροποποιώντας τις συνταγές ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερο κακάο και περισσότερα υποκατάστατα βουτύρου κακάο, και αυξάνοντας τις τιμές σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Για τους Βρετανούς καταναλωτές, η τιμή ενός πασχαλινού αυγού Galaxy 100 γραμμαρίων έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2023, ενώ τα Cadbury’s Creme Eggs είναι κατά 81% ακριβότερα την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ανάλυση της Energy & Climate Intelligence Unit βασισμένη σε δεδομένα της εταιρείας έρευνας αγοράς Assosia.

Η καταναλωτική οργάνωση Which? διαπίστωσε ότι τα επώνυμα σοκολατένια αυγά που πωλούνται φέτος στα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μικρότερα και ακριβότερα σε σχέση με πέρσι, με το συνδυαστικό αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξήσεις τιμών περίπου 40% ανά 100 γραμμάρια.

Το λεγόμενο «shrinkflation» (μείωση μεγέθους προϊόντων χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής) έχει προκαλέσει αρνητική αντίδραση στους καταναλωτές. Οι λιανικές πωλήσεις σοκολάτας κατά το εξάμηνο έως τον Ιανουάριο μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν στην Ευρώπη και κατά 4% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Morgan Stanley.

Δεν έχουν αυξηθεί όμως όλες οι τιμές. Η σοκολάτα ιδιωτικής ετικέτας που πωλείται από σούπερ μάρκετ όπως η Tesco είναι συνήθως φθηνότερη και περιέχει περισσότερο κακάο από τις μεγάλες μάρκες. Η Marks and Spencer, η οποία πουλά κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δήλωσε ότι οι τιμές, τα μεγέθη και η περιεκτικότητα σε κακάο των πασχαλινών αυγών της δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, ορισμένοι παραγωγοί έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στα προϊόντα σοκολάτας, με αποτέλεσμα κάποια να περιέχουν τόσο λίγο κακάο ώστε να μην μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως σοκολάτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ.

Για παράδειγμα, οι μπάρες Penguin και Club της εταιρείας McVitie’s πρέπει πλέον να χαρακτηρίζονται ως «με γεύση σοκολάτας». Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα της Nestlé, όπως η μπάρα Toffee Crisp, σημειώνουν οι FT. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές, που εισήχθησαν στα τέλη του 2025, είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στις πωλήσεις, σύμφωνα με τον Oran van Dort, αναλυτή εμπορευμάτων στη Rabobank.

«Αν μπορείς να φτιάξεις σοκολάτα φθηνότερα και να περάσει αυτό απαρατήρητο, τότε γιατί όχι;» είπε.

Οι αναλυτές εκτιμούν επίσης ότι οι συνταγές αυτές δύσκολα θα επιστρέψουν στην προηγούμενη μορφή τους καθώς υποχωρεί το σοκ των τιμών του κακάο.

«Ιστορικά, η ζήτηση για κακάο ανακάμπτει σχεδόν άμεσα μετά από ένα σοκ τιμών», δήλωσε η Pamela Thornton, trader κακάο.

Αυτή τη φορά όμως είναι διαφορετικά, πρόσθεσε. «Το μέγεθος της ανόδου προκάλεσε καινοτομία σε κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί, και αφού γίνουν αυτές οι αλλαγές, αν οι πωλήσεις δεν έχουν μειωθεί ή δεν έχουν μειωθεί σημαντικά… δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό η βιομηχανία θα επιστρέψει στη σοκολάτα που ξέραμε».

Πηγή: skai.gr

