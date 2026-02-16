Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση της αγοράς παραγωγής και προμήθειας ραδιοφαρμάκων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή της διερεύνησης συγκεκριμένων πρακτικών επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια ραδιοφαρμάκων, για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Η έρευνα αφορά ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται σε απεικονιστικές εξετάσεις για την ανίχνευση όγκων, με την Αρχή να εξετάζει εάν οι πρακτικές της εμπλεκόμενης εταιρείας απέκλιναν από τον αξιοκρατικό ανταγωνισμό και είχαν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξης του μοναδικού ανταγωνιστή της, σε περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός επιτόπιος έλεγχος στην εταιρεία και στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) προχώρησε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή της διερεύνησης συγκεκριμένων πρακτικών επιχείρησης δραστηριοποιούμενης στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ραδιοφαρμάκων υπό το πρίσμα της πιθανής κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά της παραγωγής και προμήθειας ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιείται σε απεικονιστικές εξετάσεις για την ανίχνευση όγκων σε ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η ΕΑ διερευνά κατά πόσο οι πρακτικές που μετήλθε η εμπλεκόμενη επιχείρηση έναντι των πελατών της και των αρμόδιων δημόσιων φορέων απέκλιναν από τον αξιοκρατικό ανταγωνισμό και είχαν την ικανότητα να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη του μοναδικού ανταγωνιστή της, και μάλιστα σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης του ραδιοφαρμάκου στην χώρα.

Οι πρακτικές αυτές διερευνώνται στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως ισχύει, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Για τον σκοπό της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διεξήγαγε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στην εν λόγω εταιρεία και απέστειλε ερωτηματολόγια σε εταιρείες του κλάδου.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του Ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή σημαίνει ότι η έρευνα της ΕΑ βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

