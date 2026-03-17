ΕΕ: Επανεκκίνηση της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεκκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκρισή της μετά από αρκετές καθυστερήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απόφαση, που ελήφθη την Τρίτη από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία επιβλέπουν τη διαδικασία, έρχεται παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ άνοιξαν πρόσφατα νέες έρευνες για τις εμπορικές πρακτικές της ΕΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέους δασμούς. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να προχωρήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας που συνήφθη το περασμένο καλοκαίρι με την Ένωση, κυρίως το ανώτατο όριο δασμών 15% για τις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί πιθανή αποκλιμάκωση ενός ολοένα και πιο ενοχλητικού ζητήματος στις διατλαντικές σχέσεις.

Η ΕΕ είχε επανειλημμένα καθυστερήσει την έγκριση της συμφωνίας τους τελευταίους μήνες, επικαλούμενη τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάληψη της Γροιλανδίας, καθώς και την αβεβαιότητα που προέκυψε μετά την ακύρωση των παγκόσμιων δασμών της Ουάσιγκτον από το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εμπορικής ρήξης.

Ο Αμερικανός Εκπρόσωπος Εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ, ξεκίνησε πρόσφατα έρευνες για τους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και της Κίνας, με στόχο την αντικατάσταση των λεγόμενων «ανταποδοτικών δασμών» που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι έρευνες αυτές, που συνήθως διαρκούν μήνες, ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες επιβαρύνσεις κατά της ΕΕ, η οποία δεν έχει λάβει εγγυήσεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι σύμφωνο με την προηγούμενη συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει «αποφασιστικά και αναλογικά» εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

