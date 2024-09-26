Τρεις βασικές αλλαγές στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», ύψους 105,60 εκατ. ευρώ, προβλέπει απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Ειδικότερα, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

1. Απλοποίηση της δυνατότητας επίτευξης του ενεργειακού στόχου που θέτει το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, για τις αντικαταστάσεις συσκευών (π.χ. κλιματιστικό, ψυγείο, φούρνος, αντλία θερμότητας κ.α.) θα αρκεί μία νέα βεβαίωση εκπομπών για κάθε συσκευή. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές ή ελεγκτές θα μπορούν να την εκδίδουν (πριν και μετά την εγκατάστασή της), αντί για τη χρήση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακού ελέγχου.

2. Ένταξη αγροτών στους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος, με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από σήμερα, Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024.

3. Ενίσχυση των ανακυκλούμενων συσκευών, ύψους 250 ευρώ ανά συσκευή (με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ), επιπρόσθετη της ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών

Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενος μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Στο μεταξύ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις των υποβληθεισών αιτήσεων. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης των δικαιούχων. Με την απόφαση ένταξης οι δικαιούχοι θα μπορούν να ανοίξουν ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς (escrow accounts), όπου και θα μεταφέρεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Πηγή: skai.gr

