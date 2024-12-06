Διπλασιάζεται από Ιανουάριο η επιδότηση για ανακαινίσεις κατοικίας 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Διπλάσια επιδότηση από αυτή που ισχύει σήμερα για την ανακαίνιση κατοικίας θα μπορούν να διεκδικήσουν από τις αρχές της νέας χρονιάς χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η «ενισχυμένη» χρηματοδότηση για εργασίες ανακαίνισης σε κενό διαμέρισμα προκειμένου αυτό να δοθεί προς ενοικίαση, «πέρασε» από την Βουλή και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η σχετική ΚΥΑ.

Αμέσως μετά θα «ενημερωθεί» η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».



Βεβαίως -δεδομένου ότι το πρόγραμμα ήδη «τρέχει» αλλά με χαμηλότερα ποσά ενισχύσεων- εκείνοι που έχουν υποβάλλει ήδη αιτήσεις θα λάβουν αναδρομικά τα επιπλέον ποσά που αντιστοιχούν στη νέα αυξημένη επιδότηση.

Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά

Με άλλα λόγια, θα καταβληθούν αναδρομικά σε όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» τα οποία μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 4.000 ευρώ.

Η ενίσχυση μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» χορηγείται σε εκείνους, οι οποίοι προχωρούν σε ανακαίνιση των κενών διαμερισμάτων τους με στόχο να αναζητήσουν μισθωτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει πάντως το διαμέρισμα να δηλώνεται ως «κενό/κλειστό» για 3 χρόνια στο Ε2.

Σήμερα μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω- Νοικιάζω» της ΔΥΠΑ ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να λάβει ποσό που αγγίζει τα 4.000 ευρώ για να χρηματοδοτήσει εργασίες ανακαίνισης «κενού» ακινήτου, ώστε να το «ρίξει» και πάλι στην αγορά.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% των δαπανών που θα κάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου για την ανακαίνιση της κενής κατοικίας του με όριο τις 10.000 ευρώ.

Εντούτοις, αποφασίστηκε η επιδότηση να ανέβει στο 60% της δαπάνης και να διαμορφώνεται στα ανώτερά της επίπεδα στα 8.000 ευρώ για ανακαίνιση κόστους μέχρι 13.330 ευρώ.

Με άλλα λόγια το ποσό της επιδότησης διπλασιάστηκε.

Το πρόγραμμα επιδοτεί μια σειρά από δαπάνες προκειμένου οι ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν κατοικίες που σήμερα είναι κενές, με τη δέσμευση ότι θα τις εκμισθώσουν τουλάχιστον για μια τριετία.



Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητο με χρήση κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

- Οι δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

- Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.

- Οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

- Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

- Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1.1.2019 και εφεξής.

Ενδεικτικά, στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Επίσης, προβλέπονται οι δαπάνες για αγορά των αναγκαίων υλικών, δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις εργασίες και δαπάνες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών, εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών.

