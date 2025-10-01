Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός τελωνειακού στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, καθώς εντείνονται οι έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας, όπως αποκάλυψε η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ.

Η επικεφαλής εισαγγελέας της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν τη μαζική εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων.

Η έρευνα

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός τελωνειακού -ένα απόθεμα που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ -και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Kοβέσι.

Τα τραπεζογραμμάτια ήταν μέρος ενός συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκε σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που δεσμεύθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν επίσης ακίνητα και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», δήλωσε η Kοβέσι. «Στοχεύουμε σε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα, φοροδιαφεύγουν και διαπράττουν απάτη ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας», επεσήμανε.

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το εγκληματικό σχέδιο, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο σχέδιο», σημείωσε η Κοβέσι.

«Το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο με απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών», πρόσθεσε.

Η απάτη στον ΦΠΑ έχει γίνει «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, και συχνά συνοδεύεται από απάτη στους δασμούς. «Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών στις υποθέσεις που ερευνούμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Κινεζική μαφία

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού... και να πληρώνουν το ελάχιστο δυνατό ποσό».

«Αν δεν πληρώνεις κανένα φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τη συνήθη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που εδρεύουν στην Ευρώπη», είπε.

Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν την ψευδή δήλωση ηλεκτρονικών ποδηλάτων στον Πειραιά και στο ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρονικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωσαν ως αλυσίδες ή ελαστικά», είπε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους φόρους αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν «παράνομα κέρδη».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «βιτρίνες» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες που κρύβονταν πίσω από αυτές είχαν επίσης σχέση με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε. «Διαπιστώσαμε ότι ήταν οι ίδιες τυπολογίες και το ίδιο μοτίβο».

«Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωσε τίποτα», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν εντόπισαν προειδοποιητικά σημάδια στις τελωνειακές δηλώσεις, παρόλο που υπήρχαν «τεράστια προειδοποιητικά σημάδια».

Ισχυρίστηκε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν πραγματοποίησαν αυτούς τους ελέγχους επειδή μερικές φορές δωροδοκούνταν».

Η κορυφή του παγόβουνου

Τρεις αξιωματούχοι με άμεση γνώση των τελωνειακών λειτουργιών στο λιμάνι του Πειραιά αναφέρουν ότι η υπόθεση απάτης είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», επισημαίνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης ικανά να ελέγχουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές. Περίπου 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή ο στόχος μας είναι κοινός και αυτός είναι να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Γιώργος Πιτσίλης, διοικητής της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εποπτεύει τα τελωνεία στο λιμάνι.

Το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της Cosco, του κινεζικού κρατικού ναυτιλιακού ομίλου. Η Cosco απέκτησε για πρώτη φορά μετοχές του λιμανιού το 2008, κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκποιήσεων.

Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «μια εν εξελίξει έρευνα», αλλά πρόσθεσε ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών».

Πηγή: skai.gr

