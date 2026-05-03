Ανθεκτική η τουριστική ζήτηση στις Κυκλάδες – Θετικά μηνύματα από Σύρο, Σίφνο και Νάξο

Η εφετινή τουριστική χρονιά για τις Κυκλάδες ξεκίνησε με σαφώς θετικά μηνύματα, παρά τη σκιά που εξακολουθούν να ρίχνουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον. Η περίοδος του Πάσχα λειτούργησε ως ένα πρώτο κρίσιμο «τεστ» για τη δυναμική των ελληνικών νησιών, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση για αυθεντικούς, ποιοτικούς και πολυδιάστατους προορισμούς παραμένει ανθεκτική. Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κομβικούς νησιωτικούς προορισμούς μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τονίζουν ότι οι Κυκλάδες δείχνουν να διατηρούν τη δυναμική τους, αξιοποιώντας την αυθεντικότητα και την πολυμορφία τους ως βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις τους είναι η συγκρατημένη αισιοδοξία. Όπως επισημαίνουν, η πορεία της σεζόν προδιαγράφεται θετική, χωρίς όμως περιθώρια εφησυχασμού. Η διεθνής συγκυρία επιβάλλει εγρήγορση, ευελιξία και συνεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της τουριστικής αγοράς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα νησιά επενδύουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους --την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία, το φυσικό τοπίο και τις εναλλακτικές δραστηριότητες-- ενισχύοντας τη διαφοροποίησή τους και διευρύνοντας το τουριστικό τους αποτύπωμα.

Παράλληλα, εντείνεται η στρατηγική στόχευση για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης ποιότητας, με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και αυξημένη καταναλωτική δαπάνη. Οι τοπικές αρχές προωθούν θεματικές μορφές τουρισμού, επενδύουν σε υποδομές και ενισχύουν τις συνεργασίες με επαγγελματίες του κλάδου, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Σύρος: Προορισμός με ταυτότητα και αυθεντικότητα

«Η φετινή πασχαλινή περίοδος επιβεβαίωσε τη δυναμική της Σύρου ως προορισμού με ξεχωριστή ταυτότητα και σταθερή τουριστική κίνηση, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη την ιδιαιτερότητα της φετινής τουριστικής χρονιάς και τα διεθνή γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή. Η επισκεψιμότητα στην "Αρχόντισσα των Κυκλάδων" κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τη Σύρο να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν χαλάρωση, φύση, αναζωογόνηση, ήπια διασκέδαση, πολιτισμό, αρχιτεκτονική, ιστορία και αυθεντικές εμπειρίες», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τη συνέχεια της χρονιάς έχουν θετικό πρόσημο, αν και η διεθνής συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια επανάπαυσης και απαιτεί προσεκτική διαχείριση και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων. Η Σύρος, σύμφωνα με τον κ. Βουτσίνο, διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Η Ερμούπολη, με τη νεοκλασική της αρχιτεκτονική, τα ιστορικά θέατρα και τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή, αποτελεί σημείο αναφοράς. Την εμπειρία αυτή συμπληρώνει ιδανικά η 'Ανω Σύρος, με τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα, τα γραφικά σοκάκια και την αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, προσφέροντας στον επισκέπτη ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο και στην παράδοση. Παράλληλα, το νησί διαθέτει πληθώρα δημοφιλών παραθαλάσσιων περιοχών που συνδυάζουν καθαρές και όμορφες θάλασσες, οργανωμένες υποδομές και ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων επισκεπτών. Το νησί συνδυάζει αρμονικά τον νεοκλασικό του χαρακτήρα με το αυθεντικό "άρωμα" Κυκλάδων, τις όμορφες παραλίες και τους παραδοσιακούς οικισμούς, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη και σπάνια ταξιδιωτική εμπειρία.

«Στα πλεονεκτήματα του προορισμού φέτος είναι και η νέα αεροπορική σύνδεση από Θεσσαλονίκη και από Ηράκλειο Κρήτης που δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες. Ως Δήμος, εστιάζουμε στην ανάδειξη αυτής της πολυμορφίας, υλοποιώντας συνεχείς δράσεις προβολής και προωθώντας θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός, οι υπαίθριες εναλλακτικές δραστηριότητες και οι αποδράσεις σε εορταστικές περιόδους. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την τουριστική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να εμπλουτίσουμε τις επιλογές του ταξιδιώτη, ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη επιμήκυνση της σεζόν και αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής» αναφέρει ο κ. Βουτσίνος και συμπληρώνει: «Παράλληλα, αναπτύσσουμε δράσεις που σχετίζονται με εκδηλώσεις, αθλητικά events, φεστιβάλ και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην προσέλκυση επισκεπτών εκτός αιχμής. Η Σύρος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως προορισμός τόσο υψηλής όσο και χαμηλής σεζόν, και αυτό αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Με συντονισμένες ενέργειες και τη συνεργασία των τοπικών φορέων, εργαζόμαστε συστηματικά για τη διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση της θετικής πορείας του τουρισμού στο νησί μας».

Σίφνος: Προορισμός με σταθερή αξία

«Με δεδομένες τις ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η περίοδος του Πάσχα αποτέλεσε ένα αισιόδοξο ξεκίνημα για τη Σίφνο, καθώς καταγράφηκε επισκεψιμότητα και ενδιαφέρον από επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Το νησί μας, με την μακραίωνη παράδοση, τη μοναδική αρχιτεκτονική και τη φημισμένη γαστρονομία του, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί έναν προορισμό με σταθερή αξία» υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «οι πρώτες ενδείξεις για τη θερινή περίοδο είναι θετικές, ωστόσο η αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς μάς υποχρεώνει να παραμένουμε προσεκτικοί και σε συνεχή εγρήγορση. Η τουριστική αγορά επηρεάζεται άμεσα από εξωτερικούς παράγοντες και απαιτεί ευελιξία και διαρκή επιφυλακή».

Η Σίφνος, σύμφωνα με τον κ. Ραφελέτο, ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και την ποιότητά της. Η γαστρονομία, με βαθιές ρίζες στην τοπική παράδοση, αποτελεί βασικό πυλώνα της ταυτότητάς μας, ενώ τα μονοπάτια του νησιού, η αγγειοπλαστική, ο πολιτισμός και η ιδιαίτερη αισθητική των οικισμών συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. «Αυτά τα στοιχεία αξιοποιούμε συστηματικά, προωθώντας ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο γαστρονομικός, ο πεζοπορικός και ο πολιτιστικός τονίζει.

«Στόχος μας είναι να δρομολογούμε έργα και δράσεις που αναβαθμίζουν την τουριστική εικόνα του προορισμού και μπορούν να συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην προσέλκυση επισκεπτών με ποιοτικά ενδιαφέροντα και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής ώστε να θέλουν και να μπορούν να εξερευνήσουν τις πολλαπλές πτυχές της Σίφνου. Μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής και συνεργασίες, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη θέση της Σίφνου ως προορισμού ποιότητας, που προσφέρει εμπειρίες πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», επισημαίνει ο κ. Ραφελέτος.

Νάξος και Μικρές Κυκλάδες: Ελκυστικός και πολυδιάστατος προορισμός

«Η εικόνα που αποκομίζουμε από την περίοδο του Πάσχα και μετά, δείχνει πως η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν έναν ιδιαίτερα ελκυστικό και πολυδιάστατο προορισμό, με υψηλό βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών. Βάσει συνθηκών, η ζήτηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που μας επιτρέπει να διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστό, με γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά και κινητικότητα» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Ο ίδιος τονίζει ότι η Νάξος διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό στοιχείων: Δαντελωτή ακτογραμμή, πλούσια ιστορία και πολιτισμό, ισχυρή αγροτική παραγωγή, αυθεντική γαστρονομία και ένα εντυπωσιακό εύρος δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία, καταδύσεις, windsurf και ποδηλασία. Ταυτόχρονα, οι Μικρές Κυκλάδες -- η Ηρακλειά, η Σχοινούσα, τα Κουφονήσια και η Δονούσα-- προσφέρουν μια ήπια, εναλλακτική εμπειρία τουρισμού, με έμφαση στην ηρεμία, την αυθεντικότητα και τη βιώσιμη προσέγγιση των διακοπών. Πρόκειται για προορισμούς που διατηρούν τον παραδοσιακό νησιωτικό χαρακτήρα, με μικρές κοινότητες, ανεπιτήδευτη φιλοξενία, καθαρές παραλίες και ένα φυσικό περιβάλλον που ενδείκνυται για χαλαρές αποδράσεις, πεζοπορικές διαδρομές και θαλάσσιες εξερευνήσεις. Ιδιαίτερη αξία έχει η δυνατότητα συνδυαστικών εμπειριών μέσω island hopping, που επιτρέπει στους επισκέπτες να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές του κυκλαδίτικου τοπίου μέσα σε μία ενιαία ταξιδιωτική εμπειρία. Οι Μικρές Κυκλάδες ενισχύουν το συνολικό τουριστικό προϊόν της περιοχής, προσφέροντας διαφοροποίηση και απαντώντας στη σύγχρονη ανάγκη για πιο αυθεντικές μορφές τουρισμού. Αυτή η πολυμορφία αποτελεί βασικό μας πλεονέκτημα.

«Ως Δήμος, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για εγχώρια και διεθνή προβολή σε πολλαπλά επίπεδα και εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάδειξη μια δέσμης χαρακτηριστικών, επενδύοντας σε θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο γαστρονομικός, ο πεζοπορικός, ο πολιτιστικός και ο βιωματικός τουρισμός» επισημαίνει ο κ. Κατσαράς και συμπληρώνει: «Στόχος μας είναι όχι μόνο η αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά και η ενίσχυση ποιοτικών παραμέτρων, όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η διασπορά της ζήτησης και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες, ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες υψηλής ποιότητας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται με αρκετές αντιξοότητες, όμως η συνέπεια, η προσαρμοστικότητα και η στρατηγική προσέγγιση σε κάθε επίπεδο --τοπικό, συλλογικό, εθνικό και ευρωπαϊκό-- θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση και ενίσχυση της δυναμικής μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

