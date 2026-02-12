Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση με εκρηκτική άνοδο έκλεισε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, ενώ υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank , της Optima Bank και της Titan.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.371,38 μονάδες (+1,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.567.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+9,08%), της Eurobank (+3,41%), της Optima Bank (+2,30%) και της Τιτάν (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,10%), της Jumbo (-1,47%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,09%) και της Εθνικής (-0,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.108.102 και 8.066.095 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 79,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 50 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+9,08%) και Ξυλεμπορία(π) (+6,17%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-8,17%) και Ίλυδα (-4,44%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,2000 -2,10%

ΚΥΠΡΟΥ:9,6400 -0,82%

METLEN:36,1200 -0,93%

OPTIMA:9,7900 +2,30%

ΤΙΤΑΝ: 57,7000 +1,76%

ALPHA BANK: 3,9990 -0,60%

AEGEAN AIRLINES: 14,7400 +1,38%

VIOHALCO: 12,9200 +0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 36,4400 -1,09%

ΔΑΑ:11,3500 -0,79%

ΔΕΗ:19,8900 +0,45%

COCA COLA HBC:53,5000 +0,56%

ΕΛΠΕ: 9,3000 +0,65%

ELVALHALCOR: 4,9450 +1,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9800 -0,60%

ΕΥΔΑΠ: 7,8100 +9, 08%

EUROBANK: 4,1900 +3,41%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 -0,28%

MOTOR OIL: 36,4200 +1,17%

JUMBO: 25,4200 -1,47%

ΟΛΠ:38,2500 +0,66%

ΟΠΑΠ: 17,1900 -0,41%

ΟΤΕ: 16,8500 +1,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7000 +0,74%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5200 -0,55%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

