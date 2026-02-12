Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,41%- Στα 315,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος, στο κλείσιμο

Ήπια άνοδο σημείωσαν οι μετοχές στο Χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στις 2.355,30 μονάδες (+0,41%). Ξεχώρισαν ΕΥΔΑΠ, Eurobank, Optima Bank και Titan

Ελληνικό Χρηματιστήριο κτήριο

Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση με εκρηκτική άνοδο έκλεισε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, ενώ υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank , της Optima Bank και της Titan.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.371,38 μονάδες (+1,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.567.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+9,08%), της Eurobank (+3,41%), της Optima Bank (+2,30%) και της Τιτάν (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,10%), της Jumbo (-1,47%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,09%) και της Εθνικής (-0,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.108.102 και 8.066.095 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 79,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 50 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+9,08%) και Ξυλεμπορία(π) (+6,17%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-8,17%) και Ίλυδα (-4,44%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,2000 -2,10%

ΚΥΠΡΟΥ:9,6400 -0,82%

METLEN:36,1200 -0,93%

OPTIMA:9,7900 +2,30%

ΤΙΤΑΝ: 57,7000 +1,76%

ALPHA BANK: 3,9990 -0,60%

AEGEAN AIRLINES: 14,7400 +1,38%

VIOHALCO: 12,9200 +0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 36,4400 -1,09%

ΔΑΑ:11,3500 -0,79%

ΔΕΗ:19,8900 +0,45%

COCA COLA HBC:53,5000 +0,56%

ΕΛΠΕ: 9,3000 +0,65%

ELVALHALCOR: 4,9450 +1,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,9800 -0,60%

ΕΥΔΑΠ: 7,8100 +9, 08%

EUROBANK: 4,1900 +3,41%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 -0,28%

MOTOR OIL: 36,4200 +1,17%

JUMBO: 25,4200 -1,47%

ΟΛΠ:38,2500 +0,66%

ΟΠΑΠ: 17,1900 -0,41%

ΟΤΕ: 16,8500 +1,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7000 +0,74%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5200 -0,55%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές τζίρος οικονομία Κεφαλαιαγορά χρηματιστήριο
