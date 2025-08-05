Στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και τις διαδικασίες

ελέγχου των στοιχείων που εκδίδονται μέσω αυτών, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1112/2025).

Ειδικότερα, με την παραπάνω απόφαση, στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων διατάξεων περί υποχρεωτικότητας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προβλέπονται

τα εξής:

• Εισάγεται η έννοια του «ιδιοπαρόχου»: Πρόκειται για την υπόχρεη οντότητα που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για τις δικές της

συναλλαγές, αποκλειστικά χονδρικής (B2B).

• Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας: Αναλαμβάνει την πιστοποίηση της καταλληλότητας των σχετικών λογισμικών. Απαρτίζεται από στελέχη της ΑΑΔΕ, εκπροσώπους της εμπορικής και βιομηχανικής κοινότητας, καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

• Άδεια καταλληλότητας: Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας, καθώς και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το λογισμικό.

• Υποχρεώσεις Παρόχων: καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Παρόχων για τη διασύνδεση των Ταμειακών Συστημάτων ΥΠΑΗΕΣ με τα Μέσα Πληρωμών (EFT/POS).

• Παραβάσεις και ποινές: Ορίζονται βαθμοί ποινής για τις παραβάσεις που δεν επιφέρουν άμεσα την ανάκληση της άδειας καταλληλότητας.

Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης, παύει να ισχύει η Α.1035/2020 (Β΄551) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που ρύθμιζε έως σήμερα το σχετικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες καταλληλότητας που έχουν ήδη χορηγηθεί βάσει αυτής και είναι ενεργές κατά την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ.

Επιπλέον, η Απόφαση Α.1258/2020 (Β’ 5243) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία ρυθμίζει τις διαδικασίες δήλωσης αποκλειστικής χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καταργείται από 31/10.

Πηγή: skai.gr

