Lip Contouring: Το απόλυτο μυστικό στο μακιγιάζ για πιο μεγάλα χείλη

Το lip contouring είναι το απόλυτο trick στο μακιγιάζ που χαρίζει πιο γεμάτα και εντυπωσιακά χείλη, χωρίς την ανάγκη για ενέσιμες θεραπείες. Η τεχνική αυτή έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στα social media και είναι ιδανική για όσες επιθυμούν να δώσουν όγκο στα χείλη τους με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο.

Πώς να πετύχετε το lip contouring;

Για να εφαρμόσετε την τεχνική αυτή, θα χρειαστείτε ένα προϊόν contouring, κατά προτίμηση σε κρεμώδη μορφή, και ένα λεπτό πινέλο για τα χείλη. Το μυστικό είναι να σχεδιάσετε το περίγραμμα ακριβώς έξω από τη φυσική γραμμή των χειλιών σας, αποφεύγοντας τις υπερβολές, ιδιαίτερα στις γωνίες των χειλιών, για να διατηρήσετε το αποτέλεσμα φυσικό και κομψό.

Το lip contouring, αν και έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια, είναι μια τεχνική που έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του '90, όταν το έντονο περίγραμμα χειλιών ήταν πολύ στη μόδα. Σήμερα, επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο για να αποκτήσετε πιο γεμάτα χείλη με απλό μακιγιάζ.

Δοκιμάστε το και δείτε πώς θα αναδείξετε τα χείλη σας, χαρίζοντάς τους τον όγκο που πάντα θέλατε!

Το tutorial που χρειάζεσαι:

