Η Hailey Bieber και η γιαγιά σου λατρεύουν αυτήν την cozy χειμωνιάτικη τάση

Σε περίπτωση που δεν το ήξερες, τα cool κορίτσια φέτος τον χειμώνα υιοθετούν το babushka-core, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Hailey Bieber. Αντί για σκουφιά, δένουμε πλεκτά φουλάρια γύρω από το κεφάλι μας για να κρατηθούμε ζεστές, όπως οι γιαγιάδες μας. (Η λέξη "babushka" σημαίνει "γιαγιά" στα ρωσικά.) Μπορείς να φορέσεις ένα κανονικό κασκόλ πάνω από το κεφάλι σου ή, όπως η Bieber, να επιλέξεις ένα μικρότερο, σε μέγεθος μπαντάνας, σχεδιασμένο ειδικά για αυτό το trend.

Διαβάστε ακόμα : Συναισθηματικά υποκατάστατα: Γιατί ψάχνουμε λύσεις σε «δεκανίκια» όπως το φαγητό;

Στις 29 Ιανουαρίου, η Bieber φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με το γκρι φουλάρι της, δεμένο γύρω από τα αυτιά και τον λαιμό της. Το συνδύασε με ένα γκρι crewneck cardigan, φαρδύ χακί παντελόνι και μια κλασική καμπαρντίνα σε χακί απόχρωση. Για παπούτσια, προτίμησε low-profile μαύρα loafers με λευκές κάλτσες, φυσικά. Η μαύρη δερμάτινη τσάντα της ταίριαζε τέλεια με τα παπούτσια, ενώ ένα διαμαντένιο ρολόι πρόσθετε μια διακριτική λάμψη στο look της.

Αν αυτό το γκρι φουλάρι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που φόρεσε στο Instagram τον Νοέμβριο του 2024, τότε είναι σίγουρα πολύ παρόμοιο. Σε ένα IG story, η Bieber είχε ποστάρει μια φωτογραφία της με ένα μικρό πλεκτό φουλάρι δεμένο χαλαρά γύρω από το κεφάλι της, που έδειχνε να ταιριάζει απόλυτα με το πλεκτό t-shirt της.

Αυτό το trend δεν είναι αποκλειστικά χειμωνιάτικο, όπως απέδειξε η Hailey Bieber το περασμένο καλοκαίρι όταν ανανέωσε τους όρκους της με τον Justin Bieber. Σε ένα βίντεο από την τελετή, που μοιράστηκε στο Instagram και ταυτόχρονα αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της, η Hailey φόρεσε ένα δαντελένιο φουλάρι δεμένο κάτω από το πηγούνι της, θυμίζοντας σταρ του σινεμά των ‘60s.

Εμπνεύσου από τη Hailey Bieber: Το grandpa-core τελείωσε. Προχωράμε. Τώρα ντυνόμαστε σαν γιαγιάδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.