Kim Jones: Θα ανακηρυχθεί Ιππότης του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας

Στον Κιμ Τζόουνς, Βρετανό σχεδιαστή και διευθυντή δημιουργικού του Dior Men, θα απονεμηθεί ο τίτλος του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια τελετής μετά την επίδειξη μόδας της χειμερινής κολεξιόν Dior Men 2025 στο Παρίσι, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα λάβει τον τίτλο του Ιππότη.

Η ιδιότητα μέλους του Τάγματος αποτελεί τιμητική διάκριση που απονέμεται σε στρατιωτικούς και πολίτες για τις υπηρεσίες τους στη Γαλλία. Με τον ίδιο τίτλο έχουν τιμηθεί στο παρελθόν οι Καρλ Λάγκερφελντ, Ραλφ Λόρεν και Άννα Γουίντουρ.

Kim Jones sharpens VIP-filled Dior men's fashion with a structured, masculine recalibration https://t.co/gBiBcVm7l9 — The Associated Press (@AP) January 25, 2025

Ο Κιμ Τζόουνς θα ανακηρυχθεί Ιππότης την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου σε τελετή και παρουσία της Άννα Γουίντουρ, αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue.

Ο Τζόουνς επαινείται για τη συνεισφορά του στη γαλλική βιομηχανία μόδας, ιδιαίτερα για τo έργο του στον όμιλο LVMH, όπου είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη σειρά Dior Men όσο και στη Louis Vuitton Men. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του διετέλεσε διευθυντής δημιουργικού της Louis Vuitton Men για επτά χρόνια και επίσης ηγήθηκε του τμήματος γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων στον Fendi.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

