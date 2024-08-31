Λογαριασμός
Η μεγάλη επιστροφή της Tyra Banks στο Victoria’s Secret Show - Το viral βίντεο με τη Gigi Hadid

Ετοιμάσου για την επιστροφή του θρυλικού Victoria’s Secret Fashion Show

Μετά από έξι χρόνια απουσίας, το εμβληματικό show επιστρέφει τον ερχόμενο Οκτώβριο και τα νέα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο συναρπαστικά. Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που θα κάνουν την εμφάνισή τους, ξεχωρίζει η επιστροφή της Τάιρα Μπανκς.

Η Τάιρα, το μοντέλο με την απίστευτη καριέρα και την αναγνωρισιμότητα από το «Next Top Model», θα ξαναβρεθεί στη λαμπερή πασαρέλα του Victoria’s Secret, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της μόδας.

