Έξι ιδέες για outfits που είδαμε στο Instagram και θα σας εντυπωσιάσουν

Πρόκειται για ντυσίματα που μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ

Για όσες θα χρειαστεί να παραστούν σε ένα event μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Nicky Thom κι ας ετοιμάσουν ένα λευκό εντυπωσιακό φόρεμα. Εάν το πρόγραμμά σου περιλαμβάνει ένα δείπνο μπροστά στο ηλιοβασίλεμα μην ανησυχείς, η Ioli Dimopoulou έχει να προτείνει το ιδανικό μεταξωτό κοστούμι για να πειραματιστείς.

Μετά είναι το γεμάτο χρώματα jumpsuit της Nadia Rapti για τις βόλτες στις διακοπές. Μία έξτρα αδυναμία έχουμε στην πρόταση της Lizie Bell για μία φούστα – παρεό με μαύρο τοπ και μαύρα πέδιλα. Ένα outfit που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα από νωρίς το απόγευμα για το βράδυ αλλάζοντας απλά τα ίσια σανδάλια σου και αντικαθιστώντας τα ψηλά πέδιλα.

Η Nefeli Georgala φορά μία denim maxi φούστα με λευκό tank top και τα αγαπημένα μας επώνυμα flat μαζί με ένα ανδρικό γαλάζιο πουκάμισο. Ίσως η πιο ωραία πρόταση για τις σαββατιάτικες πρωινές βόλτες στην πόλη αλλά και για το ταξίδι. Last but no least το long flowing Sandro Paris σοκολατί φόρεμα της Maria Darsinou.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.