Dry cleancing: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την viral τεχνική περιποίησης δέρματος

Οι τάσεις της ευεξίας και της ομορφιάς συχνά κυριαρχούν και μετά εξαφανίζονται, μέχρι να επανεμφανιστούν σε κάποιο viral βίντεο στο TikTok. Παρόλα αυτά, ο κύκλος των τάσεων βοηθά να ξεχωρίσουμε τι αξίζει πραγματικά. Μια τάση ομορφιάς που παραμένει δημοφιλής με τα χρόνια είναι το ξηρό βούρτσισμα.

Το ξηρό βούρτσισμα έχει γίνει βασικό στοιχείο στη ρουτίνα πολλών ειδικών ομορφιάς. Εκτός από τα πιθανά οφέλη του, είναι μια στιγμή selfcare, κάτι που όλες χρειαζόμαστε. Αλλά τι ακριβώς είναι, πώς να το κάνεις και γιατί συνεχίζει να είναι viral; Συνέχισε να διαβάσεις, στα αναλύω όλα!

Τι είναι το ξηρό βούρτσισμα;

Το ξηρό βούρτσισμα είναι μια Αγιουρβεδική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αιώνες τόσο για λόγους ομορφιάς, όσο και ευεξίας, κατά την οποία βουρτσίζεις το σώμα σου με μια βούρτσα από φυσικές ίνες. Οι σκληρές τρίχες της βούρτσας λέγεται ότι διεγείρουν τους πόρους και προάγουν τη ροή της λέμφου, βοηθώντας στη φυσική αποτοξίνωση του σώματος και απολεπίζοντας το δέρμα.

Οφέλη του dry cleansing

Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για τα οφέλη του ξηρού βουρτσίσματος, αλλά ειδικοί έχουν αναφέρει:

Απολεπίζει το δέρμα

Το ξηρό βούρτσισμα είναι η τέλεια μέθοδος για απολέπιση του δέρματος. Αφήνει το δέρμα απαλό, ελαστικό και σφριγηλό. Ορισμένοι το προτείνουν και πριν το ξύρισμα για την αποφυγή των ερεθισμών.

Selfcare εμπειρία

Στις πιο πολυάσχολες μέρες, το ξηρό βούρτσισμα μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να φροντίσεις τον εαυτό σου.

Αυξάνει την κυκλοφορία

Το ξηρό βούρτσισμα λειτουργεί ως μορφή λεμφικού μασάζ, βοηθώντας στην κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα. Μελέτες δείχνουν ότι η βελτιωμένη κυκλοφορία μπορεί να ωφελήσει το δέρμα.

Βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση του σώματος

Το λεμφικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται κάτω από το δέρμα, λειτουργεί σαν «σκουπιδιάρης» του σώματος. Βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών, των βακτηρίων και των περιττών υγρών από το σώμα. Το ξηρό βούρτσισμα λέγεται ότι βοηθά τη λέμφο να μετακινηθεί προς τους λεμφαδένες, διευκολύνοντας την αποβολή των περιττών τοξινών.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνεις dry cleansing;

Σύμφωνα με ειδικούς ιδανικά πρέπει να κάνεις ξηρό βούρτσισμα κάθε μέρα. Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους, 2-3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετό για να δεις αποτελέσματα.

Πότε πρέπει να αποφύγεις το dry cleansing;

Αν έχεις ευαίσθητο δέρμα, εκζέμα, ψωρίαση ή φλεγμονές, καλό είναι να αποφύγεις το ξηρό βούρτσισμα, καθώς μπορεί να ερεθίσει το δέρμα σου. Αν έχεις ανοιχτή πληγή, τότε σίγουρα πρέπει να παραλείψεις αυτή τη περιοχή. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείς τον γιατρό σου, αν έχεις πρόβλημα με την καρδιά ή το λεμφικό σύστημα, πριν ξεκινήσεις το ξηρό βούρτσισμα.

Πώς να επιλέξεις μια ξηρή βούρτσα;

Το μυστικό είναι να επιλέξεις μια βούρτσα που θα σε εμπνέει να τη χρησιμοποιείς τακτικά. Οι τρίχες από αγριογούρουνο ή συνθετικές εναλλακτικές είναι ιδανικές, καθώς έχουν τη σωστή σκληρότητα χωρίς να είναι υπερβολικά σκληρές. Μπορείς να επιλέξεις μια βούρτσα με ή χωρίς λαβή, ανάλογα με την προτίμησή σου.

Πώς να κάνεις dry cleansing;

Το ξηρό βούρτσισμα είναι πιο αποτελεσματικό όταν γίνεται σε ολόκληρο το σώμα. Συνίσταται να το κάνεις πριν το ντους, ώστε να ξεπλύνεις τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Ειδικοί προτείνουν το πρωί ως κατάλληλη στιγμή της ημέρας για dry cleansing, γιατί βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και μπορεί να σε ξυπνήσει.

-Ξεκίνησε από τα πόδια και κατευθύνσου προς την καρδιά σας. Οι κινήσεις σου πρέπει να έχουν μέτρια πίεση, ώστε να μην πονέσεις, είναι σημαντικό.

-Μη βιάζεσαι! Χρησιμοποίησε τη βούρτσα σε κάθε περιοχή πολλές φορές, χωρίς να επικαλύπτεις τα σημεία που έχεις ήδη βουρτσίσει. Αφιέρωσε λίγο παραπάνω χρόνο σε περιοχές που τείνουν να συσσωρεύουν περισσότερα μικρόβια, όπως το εσωτερικό των μηρών.Κάνε κυκλικές κινήσεις στην κοιλιά και στις αρθρώσεις (ώμοι, αγκώνες, γόνατα, καρποί, αστράγαλοι). Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτές οι κινήσεις βοηθούν στην πέψη.

-Κάνε μακριές, συνεχείς κινήσεις στα χέρια, όπως έκανες στα πόδια.

-Πρόσεξε ιδιαίτερα την περιοχή του στήθους. Χρειάζεται ήπια δύναμη και απαλές κινήσεις προς τα πάνω.

-Ολοκλήρωσε με μερικές κυκλικές κινήσεις γύρω από την καρδιά.

Τι να κάνεις μετά το ξηρό βούρτσισμα;

Μετά το ξηρό βούρτσισμα, κάνε ένα ντους και εφα΄ρμοσε μια ενυδατική κρέμα για να ενυδατώσεις το δέρμα σου, καθώς μπορεί να είναι λίγο ευαίσθητο και ξηρό.

