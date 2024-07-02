Μπορεί να μην ανήκω στην γενιά του 2000, μιας και γεννήθηκα το 2002, αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι η τότε εποχή αποτελεί πολλές φορές έμπνευση για μένα. Από την μουσική ως το μακιγιάζ και τις τάσεις, έχει κάτι να σου πει!

Προσωπικά, είναι η εποχή που έχω αγαπήσει και σήμερα θέλω να κάνουμε μια ανάδρομή στο παρελθόν, πίσω στα 00s και πιο συγκεκριμένα στις τάσεις ομορφιάς που υπήρχαν τότε και άφησαν εποχή. Ήταν μια εποχή πειραματισμού (ποιος μπορεί να ξεχάσει τις έντονες ανταύγειες;), αλλά ήταν επίσης μία από τις πιο τολμηρές και πρωτοποριακές εποχές στην ιστορία της ομορφιάς.

Η εποχή του Y2K συγκεκριμένα, όπου οι τάσεις των '90s και του 2000 συνδυάστηκαν σε μια λαμπρή συγχώνευση, εμφανίζεται συνεχώς στην ποπ κουλτούρα, και για καλό λόγο. Όπως και με τις τάσεις της ομορφιάς των '90s, πολλές από αυτές εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Δες μερικές παρακάτω:

Η Καλύτερες Τάσεις Ομορφιάς της Δεκαετίας του 2000

Ελαφρύ καφέ smokey eye

Μία από τις τάσεις της ομορφιάς από τη δεκαετία του 2000 που εκτιμώ είναι το smokey eye. Ήταν «πιο απαλό» και τοποθετούσαν ελάχιστη ποσότητα σκιάς ματιών πάνω από το κόκκαλο και δεν έκανα υπερβολές με την mascara. Είναι εκπληκτικά διακριτικό.

Nude χείλη like άσπρα

Η δεκαετία του 2000 ήταν μια εποχή μεγάλης διαμάχης για το πόσο ανοιχτό μπορούσε να είναι ένα «nude» χείλος. Οριακά φαινόντουσαν τα χείλη με τις πολύ ανοιχτές αποχρώσεις κραγιόν που ήταν τότε στη μόδα, η οποία φαίνεται να ξανά είναι στο προσκήνιο με τα «concealer lips» να κάνουν πανικό στο TikTok.

Κοντές, Αραιές Αφέλειες

Η μεγαλύτερη αδελφή της τάσης των «microbangs» ήταν οι «ατημέλητες αφέλειες». Λίγο μακρύτερες και λίγο πιο πρακτικές, οι κοντές, ατημέλητες, άνισες αφέλειες μας επέτρεπαν να είχες ένα πιο επιμελώς ατημέλητο hair look, αλλά όχι με τρόπο που να φαίνεται απεριποίητο.

Ένα Απλό Καρέ

Το καρέ ήταν, είναι και θα είναι η απόλυτη τάση. Είτε μιλάμε για την δεκαετία των 00s, είτε για το σήμερα υπάρχουν τόσες εκδοχές του bob haircut που σίγουρα θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει.

Πολύ μαύρο μολύβι

Συχνά μπορείς να αναγνωρίσεις ένα μακιγιάζ από τη δεκαετία του 2000, γιατί συνήθως περιλάμβανε το περίγραμμα ολόκληρου του ματιού με μαύρο μολύβι.

Messy Updos

Αγαπήθηκαν τα ατημέλητα updos στη δεκαετία του '90, και αυτό συνεχίστηκε και στην επόμενη δεκαετία.

Lip gloss

Το lip gloss ήταν ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές τάσεις στον κόσμο της ομορφιάς την εποχή των 00s.

Big Blush

Σήμερα το ξέρεις ως «boyfriend blush», τότε ήταν γνωστό ως «big blush»! Το κοινό τους στοιχείο; Αυτό το ηλιοκαμένο εφέ στην επιδερμίδα που είναι σαν μόλις να σε έκαψε ο ήλιος. Αγαπημένη μου τάση!

This Mini Cat Eye

Όπως ανέφερα, αν κοιτάξεις προσεκτικά τα μαλλιά και το μακιγιάζ που πρωταγωνιστούσε στη δεκαετία του 2000, μπορείς να αντλήσεις απίστευτη έμπνευση. Η Angelina Jolie πέρασε αυτή τη δεκαετία με πολύ σκούρα μαλλιά και στο μακιγιάζ της επέλεγε cat-eye σε σκουρόχρωμους τόνους και τοποθετούσε πολύ mascara. Το πιο δραματικό αποτέλεσμα ήταν το αγαπημένο της.

Sharply Winged

Το ανοιχτό μπλε είναι ένα ενδιαφέρον χρώμα σκιάς ματιών. Στη δεκαετία του '90, το τοποθετούσανε κυρίως σε όλο το βλέφαρο και μετά απορούσαν γιατί δεν φαινόταν ομοιόμορφο.

