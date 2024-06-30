Ενισχυμένες αποδόσεις* από το Πάμε Στοίχημα στους αγώνες Αγγλία-Σλοβακία και Ισπανία-Γεωργία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η φάση των «16» συνεχίζεται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με δύο παιχνίδια. Στις 19:00 αρχίζει το ματς Αγγλία-Σλοβακία και στις 22:00 ο αγώνας Ισπανία-Γεωργία.

Οι σπουδαίες αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού, καθώς και πλήθος Bet Builder Ready.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι ακόλουθες στοιχηματικές επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις* για τα σημερινά παιχνίδια:

Αγγλία-Σλοβακία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Μπουκαγιό Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Χάρι Κέιν να σκοράρει πρώτος

Ισπανία-Γεωργία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ακριβές Σκορ: 3-0

Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Άλβαρο Μοράτα να σκοράρει πρώτος

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) μέσω του opapstore app, αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Από τις 14 Ιουνίου και έπειτα από 6 κληρώσεις, το πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» έχει μοιράσει σε 132 νικητές, πλούσια δώρα εμπειρίας ύψους 36.500 ευρώ συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (το ημερολόγιο καθημερινών προσφορών) μπορείτε να βρείτε μέσα από το opapstore app ή σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στην νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.​

