Θεσσαλονίκη: Παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής εξαιτίας αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε κρίσιμες περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς ενισχύεται ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με νέα απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνας Ζωγράφου, η απαγόρευση θα ισχύει έως τις 8 το πρωί της Πέμπτης, 14 Αυγούστου 2025.

Το μέτρο αφορά τόσο πεζούς όσο και τροχοφόρα κάθε είδους, σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για ξέσπασμα πυρκαγιάς, ενώ αποσκοπεί στην προστασία των δασικών εκτάσεων και της ανθρώπινης ζωής.

Οι ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Χαλκιδική

Αναλυτικά, η απαγόρευση κυκλοφορίας εφαρμόζεται στις παρακάτω περιοχές:

Χερσόνησος Κασσάνδρας: *Κορυφογραμμή* (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), *Αράπης* και *Χαλκοβούνι* της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Χερσόνησος Σιθωνίας: *Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι* (από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά).

Δήμος Αριστοτέλη: Από *Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη*, *Τσάμια Στρατονίκης*, *Φυσώκα*, *Σκοπευτήριο Στρατωνίου*.

Ορεινός όγκος Χολομώντα: *Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων* και περιοχή ευθύνης του *Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη*.

Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η συμμόρφωση με τα μέτρα αποτελεί καθήκον όλων, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του φυσικού πλούτου όσο και των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

