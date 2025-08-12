Θεσσαλονίκη: Παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής εξαιτίας αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Παρατείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε κρίσιμες περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς ενισχύεται ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με νέα απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Κατερίνας Ζωγράφου, η απαγόρευση θα ισχύει έως τις 8 το πρωί της Πέμπτης, 14 Αυγούστου 2025.
Το μέτρο αφορά τόσο πεζούς όσο και τροχοφόρα κάθε είδους, σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για ξέσπασμα πυρκαγιάς, ενώ αποσκοπεί στην προστασία των δασικών εκτάσεων και της ανθρώπινης ζωής.
Οι ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Χαλκιδική
Αναλυτικά, η απαγόρευση κυκλοφορίας εφαρμόζεται στις παρακάτω περιοχές:
- Χερσόνησος Κασσάνδρας: *Κορυφογραμμή* (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), *Αράπης* και *Χαλκοβούνι* της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.
- Χερσόνησος Σιθωνίας: *Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι* (από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως και τη Συκιά).
- Δήμος Αριστοτέλη: Από *Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη*, *Τσάμια Στρατονίκης*, *Φυσώκα*, *Σκοπευτήριο Στρατωνίου*.
- Ορεινός όγκος Χολομώντα: *Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων* και περιοχή ευθύνης του *Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη*.
Όπως επισημαίνουν οι αρχές, η συμμόρφωση με τα μέτρα αποτελεί καθήκον όλων, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του φυσικού πλούτου όσο και των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.