Θεσσαλονίκη: Καλύτερη η κατάσταση στις πυρκαγιές σε Περιβόλι Γρεβενών και Παρανέστι Δράμας

Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζουν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δασικές εκτάσεις στην περιοχή Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών, καθώς και στο Παρανέστι Δράμας. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να βρίσκονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται, με εστίες που εκπέμπουν κατά τόπους καπνούς.

Στην περιοχή του Περιβολίου Γρεβενών, η φωτιά εντοπίζεται σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή πέντε οχημάτων, ενός αεροσκάφους και δύο ελικοπτέρων.

Ενισχυμένη επιχείρηση και στο Παρανέστι

Στο Παρανέστι Δράμας, στη μάχη για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, με οχτώ οχήματα. Το έργο τους ενισχύεται από δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή προσφέρουν και υδροφόρες οχημάτων των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι προσπάθειες των δυνάμεων περικλείουν στόχο την πλήρη οριοθέτηση των εστιών και τον περιορισμό της εξάπλωσης, καθώς οι άνεμοι παραμένουν αστάθμητος παράγοντας σε δύσβατες περιοχές.

