Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση στις 8 Μαρτίου σε Κορωπί, Βάρη και Μαρώνεια

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ. - Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

Όλοι Μαζί Μπορούμε

Αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου, έχουμε τριπλή δενδροφύτευση σε Κορωπί, Βάρη και Μαρώνεια.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.

Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

  • τον Δήμο Κρωπίας,
  • τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ),
  • τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης,
  • τον Δήμο Μαρώνειας- Σαπών,
  • και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σημεία συνάντησης:

  • Στο Κορωπί, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας:  στη διασταύρωση των οδών Καρπάθου και Πόρου.
  • Στη Βάρη στην περιοχή Κόρμπι: στο τέρμα της οδού Τριπόλεως στη Βάρη.
  • Στη Μαρώνεια στην περιοχή Αμάραντα: στο γήπεδο της περιοχής Αμάραντα.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

Πηγή: skai.gr

TAGS: Όλοι Μαζί Μπορούμε δενδροφύτευση
