Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση στις 8 Μαρτίου σε Κορωπί, Βάρη και Μαρώνεια

Αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου, έχουμε τριπλή δενδροφύτευση σε Κορωπί, Βάρη και Μαρώνεια.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.

Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

τον Δήμο Κρωπίας,

τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ),

τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης,

τον Δήμο Μαρώνειας- Σαπών,

και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σημεία συνάντησης:

Στο Κορωπί, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας: στη διασταύρωση των οδών Καρπάθου και Πόρου.

Στη Βάρη στην περιοχή Κόρμπι: στο τέρμα της οδού Τριπόλεως στη Βάρη.

Στη Μαρώνεια στην περιοχή Αμάραντα: στο γήπεδο της περιοχής Αμάραντα.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

