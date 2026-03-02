Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση στις 8 Μαρτίου σε Κορωπί, Βάρη και Μαρώνεια

Αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου, έχουμε τριπλή δενδροφύτευση σε Κορωπί, Βάρη και Μαρώνεια.
Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.
Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:
- τον Δήμο Κρωπίας,
- τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ),
- τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης,
- τον Δήμο Μαρώνειας- Σαπών,
- και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Σημεία συνάντησης:
- Στο Κορωπί, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας: στη διασταύρωση των οδών Καρπάθου και Πόρου.
- Στη Βάρη στην περιοχή Κόρμπι: στο τέρμα της οδού Τριπόλεως στη Βάρη.
- Στη Μαρώνεια στην περιοχή Αμάραντα: στο γήπεδο της περιοχής Αμάραντα.
Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.
Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!
