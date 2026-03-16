Αυτήν την Κυριακή 22 Μαρτίου, έχουμε διπλή δενδροφύτευση σε Ζάκυνθο και Χανιά.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.

Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

τον Δήμο Ζακύνθου

τον Δήμο Χανίων

Σημεία συνάντησης:

Στη Ζάκυνθο: στην περιοχή Λιθακιά, στο ομώνυμο γήπεδο

Στα Χανιά: στην περιοχή Καλαθάς, επί της οδού Πιστολάκη μπροστά στο 3ο Νηπιαγωγείο

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

Πηγή: skai.gr

