Αυτή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, δίνουμε τριπλό ραντεβού σε Βάρκιζα, Καβούρι και Χίο.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.

Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

τον Δήμο και το Δασαρχείο Χίου

Σημεία συνάντησης:

Βάρκιζα: στο τέρμα της οδού Βορρεάδων

Καβούρι: στο λόφο ΛΟΚ, επί της λεωφόρου Καβουρίου

Χίο: στην είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

