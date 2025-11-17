Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Εκατοντάδες τόνοι αποβλήτων έχουν μετατρέψει μια ολόκληρη έκταση στο Οξφορντσάιρ της Αγγλίας σε παράνομη χωματερή, με περιβαλλοντικές οργανώσεις να προειδοποιούν για επικείμενη οικολογική καταστροφή.

Το «βουνό» από σκουπίδια, που φτάνει τα 150 μέτρα σε μήκος και σχεδόν τα έξι μέτρα σε ύψος, περιλαμβάνει πλαστικά αντικείμενα και βιομηχανικά επεξεργασμένα υλικά. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την όχθη του ποταμού Τσέργουελ, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα της περιοχής.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικοί φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Η οργάνωση «Φίλοι του Τάμεση» χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «περιβαλλοντική καταστροφή που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας».

Η επικεφαλής της οργάνωσης, Λόρα Ραϊνέκε, προειδοποίησε ότι «κάθε μέρα που περνά αυξάνεται ο κίνδυνος να εισέλθουν στο σύστημα του ποταμού τοξικές απορροές, δηλητηριάζοντας την άγρια ζωή και απειλώντας ολόκληρη τη λεκάνη απορροής».

Το θέμα έφτασε μέχρι το βρετανικό κοινοβούλιο από τον Κάλουμ Μίλερ, βουλευτή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, ο οποίος δήλωσε ότι «το εκτιμώμενο κόστος απομάκρυνσης είναι μεγαλύτερο από ολόκληρο τον ετήσιο προϋπολογισμό του τοπικού περιφερειακού συμβουλίου».

«Εγκληματίες πέταξαν ένα βουνό παράνομων αποβλήτων, βάρους εκατοντάδων τόνων, στην εκλογική μου περιφέρεια, σε μια πεδιάδα δίπλα στον ποταμό Τσέργουελ».

Την ανησυχία συμμερίζονται και κάτοικοι της περιοχής. Ο Μπίλι Μπερνέλ, ψαράς, δήλωσε στο BBC ότι παρατήρησε τον σωρό τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς τον «φρικτό» και προειδοποιώντας για μια «περιβαλλοντική καταστροφή που περιμένει να συμβεί» λόγω των πιθανών διαρροών στον ποταμό.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε δικαστική εντολή για το κλείσιμο του χώρου σε κάθε δημόσια πρόσβαση για τουλάχιστον έξι μήνες. Εκπρόσωπός της δήλωσε: «Ειδικοί ερευνούν τα απόβλητα. Ο ρόλος τους θα είναι να βρουν ποιος τα άφησε εκεί και να αναλάβουν την κατάλληλη δράση».



