Καστοριά: Εισβολή πεινασμένων μινκ

Τον Αύγουστο του 2010, από 2 εκτροφεία στην Καστοριά απελευθερώθηκαν 52.000 γουνοφόρα ζώα μινκ από φιλόζωους.

Η πράξη αυτή είχε ως συνέπεια τη διαταραχή του τοπικού οικοσυστήματος. Την τελευταία δεκαετία μπαίνουν μέσα στην πόλη και στα χωριά προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ανθρώπων και όχι μόνο.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και επισημαίνουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από αυτήν την πράξη.

Πηγή: skai.gr

