Εντοπίστηκε ψάρι σε βάθος - ρεκόρ 8.336 μέτρων στα ανοικτά της Ιαπωνίας - Δείτε βίντεο

Οι επιστήμονες κατέγραψαν πλάνα ενός ψαριού να κολυμπά στα 8.336 μέτρα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για το βαθύτερο ψάρι που έχει καταγραφεί ποτέ να κολυμπά σε τέτοιο βάθος.

Το ψάρι, ένα άγνωστο είδος σαλιγκαρόψαρου που ανήκει στο γένος Pseudoliparis, εντοπίστηκε σε βάθος 8.336 μέτρων στην τάφρο Izu-Ogasawara στα ανοικτά της Ιαπωνίας.

Λίγες μέρες μετά τη μαγνητοσκόπησή του, οι επιστήμονες εντόπισαν δύο άλλα σαλιγκάρια, του είδους Pseudoliparis belyaevi, στην συγκεκριμένη τάφρο σε βάθος 8.022 μέτρων.

Η προηγούμενη βαθύτερη παρατήρηση ψαριών έγινε στα 8.178 μέτρα, νοτιότερα στον Ειρηνικό στην Τάφρο Μαριάνα το 2017. Επομένως, αυτή η ανακάλυψη ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ, σύμφωνα με το BBC.

Ο επιστήμονας βαθέων υδάτων του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας έκανε μια πρόβλεψη πριν από 10 χρόνια ότι τα ψάρια πιθανότατα θα βρεθούν σε βάθος από 8.200 μέτρα έως 8.400 μέτρα.

Ο καθηγητής Alan Jamieson, ο οποίος είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας στο Περθ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα ψάρια μπορούν να ζήσουν σε τέτοια βάθη στην τάφρο Izu-Ogasawara λόγω των ελαφρώς θερμότερων νερών της.

«Η θερμοκρασία και η πίεση είναι και τα δύο αλληλένδετα. Όταν πηγαίνουμε σε πιο κρύα μέρη, όλα κινούνται πιο ρηχά, και όταν πηγαίνουμε σε πιο ζεστά μέρη, πηγαίνουν σε πιο βαθιά νερά».

