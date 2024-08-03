Αξίζει να σκοτιζόμαστε για την τριχόπτωση;

Οι φαλακροί δεν έχουν και την καλύτερη φήμη. Όταν πήγε να παραλάβει το Emmy που κέρδισε το 1993 για την αμερικανική σειρά Seinfeld, ο κωμικός Λάρι Ντέιβιντ δήλωσε: «Όλα αυτά, εμ, είναι πολύ ωραία, αλλά είμαι ακόμη φαλακρός».



Σε άρθρο του στο New York Times Magazine το 2000 με τίτλο “Kiss my head”, ο Ντέιβιντ έγραφε πως «είμαι ένας φαλακρός άντρας από τους πολλούς εκεί έξω. Χωρίς περουκίνι, μεταμόσχευση, καπέλα ή γενειάδα… Πώς θα μπορούσε οποιοσδήποτε να πάρει στα σοβαρά τους φαλακρούς άντρες όταν κάνουν τέτοιες γελοιότητες;».



Το 85% των αντρών αρχίζουν κάποια στιγμή να φαλακραίνουν. Ωστόσο η καράφλα δεν είναι μόνο… αντρική υπόθεση: το 33% των γυναικών αντιμετωπίζει επίσης αραίωση ή χάνει τα μαλλιά του.



Παρά τις προτροπές ανθρώπων όπως ο Ντέιβιντ πάντως πολλοί άνθρωποι ψάχνουν τρόπους να βγάλουν και πάλι μαλλιά. Και σήμερα υπάρχουν περισσότερες μέθοδοι από ποτέ άλλοτε.

Είναι κληρονομική η φαλάκρα;

Το εάν κάποιος θα αποκτήσει φαλάκρα ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα γονίδια. Και η πιο κοινή αιτία τριχόπτωσης είναι η κληρονομικότητα – περίπου το 50% των ανδρών και γυναικών έχει κληρονομική προδιάθεση για τριχόπτωση.



Ωστόσο το να έχουμε μία γενετική προδιάθεση δεν σημαίνει κιόλας οπωσδήποτε πως θα μείνουμε φαλακροί – ακόμη κι αν όλοι οι συγγενείς μας έχουν χάσει τα μαλλιά τους.



Η τριχόπτωση επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το περιβάλλον μας. Το άγχος, η διατροφή και ο τρόπος που χτενιζόμαστε ή φτιάχνουμε τα μαλλιά μας μεταξύ άλλων μπορούν να καθορίσουν το εάν και πόσα μαλλιά θα χάσουμε.



Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ορμόνες. Γενικώς υπάρχει η αντίληψη πως τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης προκαλούν τριχόπτωση, όμως αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Στην πραγματικότητα οι ορμόνες που προκαλούν τριχόπτωση είναι συγκεκριμένες, όπως για παράδειγμα η διυδροτεστοστερόνη (DHT).

Πώς αντιστρέφεται η τριχόπτωση;

Ο κλάδος των προϊόντων ανάπτυξης μαλλιών γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη, με το μέγεθος της συνολικής αγοράς να εκτιμάται στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 – και μέχρι το 2030 προβλέπεται να έχει διπλασιαστεί.



Υπάρχουν πολλές θεραπείες για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολύ πιο συνηθισμένες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών, με την Τουρκία να γίνεται άκρως δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν αντίστοιχες θεραπείες. Επίσης, υπάρχουν και πολλά φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία απαιτούν συνταγή γιατρού, όπως για παράδειγμα η φιναστερίδη, που μπλοκάρει τις ορμόνες DHT.

Αναγέννηση των μαλλιών με τζελ ζάχαρης;

Μία έρευνα σε ποντίκια δοκίμαζε την επίδραση ενός σακχάρου, του 2dDR, στην ίαση των τραυμάτων, όταν διαπιστώθηκε τυχαία πως το σάκχαρο επιτάχυνε την ανάπτυξη των τριχών γύρω από τις πληγές. Χρησιμοποιώντας το σάκχαρο σε μορφή τζελ για ένα συγκεκριμένο διάστημα οι ερευνητές παρατήρησαν πως οι τρίχες αναγεννήθηκαν.



Μέχρι στιγμής το τζελ έχει δοκιμαστεί μονάχα σε ποντίκια – οπότε δεν αναμένεται να βρεθεί πολύ άμεσα στα ράφια των καταστημάτων.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

