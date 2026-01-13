Αγρίνιο - Καρπενήσι: Σε απελπισία οι κάτοικοι με το οδικό δίκτυο

Ο υπάρχον δρόμος έχει μήκος περίπου 60χλμ.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ανοιχτή πληγή από το Αγρίνιο έως τη Γέφυρα της Επισκοπής, για έναν ασυντήρητο δρόμο, με επικίνδυνες στροφές, ελλιπείς προδιαγραφές ασφαλείας, μονοδρομήσεις λόγω της στενότητάς του, απότομες κλίσεις, βράχια κατά μήκος της διαδρομής και εξαιρετικά κουραστικός καθώς περνά μέσα από χωριά, παρεμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία εντός των οικισμών.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, η καθημερινότητά τους είναι συνυφασμένη με τον φόβο, με τα τροχαία να αποτελούν κανόνα.

Επιπλέον, πολλά χωριά με την κακοκαιρία και τη χιονόπτωση, δεν διευκολύνονται από τον δρόμο, αφού με δυσκολία προσεγγίζει λεωφορείο ή ασθενοφόρο.

Οι κάτοικοι έχουν απευθυνθεί στους αρμόδιους, ωστόσο χωρίς ανταπόκριση, όπως αναφέρουν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, με αποτέλεσμα να στραφούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου αλλά και λόγω διασπάθισης κονδυλίων όπως λένε κατά την κατασκευή των υπαρχόντων έργων, τα οποία χαρακτηρίζουν παράλληλα, ως ανεπαρκή.

Από το 2008 έχει ξεκινήσει η κατασκευή του νέου δρόμου. Το αίτημα είναι επίσπευση των έργων του νέου οδικού άξονα, που αποτελεί έργο που εξελίσσεται με ρυθμούς χελώνας εδώ και 18 χρόνια.

