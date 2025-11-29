Παγκόσμιος αλλά και ελληνικός είναι ο προβληματισμός για το τι ακριβώς θα γίνει με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά και από ποια ηλικία θα επιτρέπονται, αν απαγορευτούν τελικά, καθώς οι νεότερες μελέτες κάνουν λόγο για τις ψυχικές επιπτώσεις που έχουν τα social media στα παιδιά.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα «με ή χωρίς κινητό και social media τα παιδιά» και συμβουλεύουν τους γονείς για όσα πρέπει και μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους στον ψηφιακό κόσμο.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τον φωτογράφο Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος μιλάει για τη σχέση των δυο παιδιών του με τα social media, εκφράζει τους προβληματισμούς του για την έκθεση των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο και εξηγεί πως προσπαθούν με τη γυναίκα του να κρατήσουν τις κόρες τους μακριά από αυτή την έκθεση.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για το φαινόμενο που τα παιδιά συγκατοικούν με τους γονείς τους ακόμη και μέχρι τα 35-40 και μαθαίνουμε πως τα προβιοτικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα - Ο Δημήτρης Σκουλός για τα παιδιά του & τα social media:

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

