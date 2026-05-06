«Ζω Καλά»: Καλεσμένες η Μαρία Ένεζλη και η Αθηνά Κλήμη το Σαββατοκύριακο - Δείτε τα trailer

Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 11.30, στην εκπομπή «Ζω καλά» με καλεσμένη τη Μαρία Ένεζλη συζητάμε έξυπνους τρόπους για να τρώμε τους σωστούς υδατάνθρακες. Την Κυριακή 10 Μαΐου την ίδια ώρα στον ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την Αθηνά Κλήμη με βασικό θέμα συζήτησης την κατάψυξη ωαρίων και σπερματοζωαρίων.

Σάββατο 9 Μαΐου

Οι υδατάνθρακες λέγεται ότι είναι η βάση της διατροφής και πρέπει να βρίσκονται καθημερινά στο πιάτο μας. Παρόλα αυτά, έχουν ενοχοποιηθεί - και δικαίως- όταν υπερκαταναλώνονται για μεταβολικό σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη και αυξημένο σωματικό βάρος. Μεγάλη ανατροπή των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι επιστήμονες δίνουν πλέον βάση, όχι τόσο στην ποσότητα όσο στην ποιότητα των υδατανθράκων που καταναλώνουμε. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες εξηγούν πώς οι υδατάνθρακες μπορούν να υπάρχουν στη διατροφή μας και προτείνουν τρόπους που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές, είτε τρώμε εντός είτε εκτός σπιτιού. Η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ένεζλη μιλάει για την αδυναμία της στους υδατάνθρακες και εξηγεί γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πίτες και γλυκά. Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για την ακμή που επιμένει και την κούραση που φέρνει η άνοιξη.

Κυριακή 10 Μαΐου

Σήμερα δεν είναι αυτονόητο ότι ένα ζευγάρι θα τεκνοποιήσει, καθώς, είτε για ιατρικούς είτε για κοινωνικούς λόγους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναβάλλουν αυτή τη διαδικασία για αργότερα. Για αυτό τον λόγο, η επιστήμη αναζητά τρόπους να βοηθήσει τα ζευγάρια σε αυτή τους την επιλογή. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» συζητάμε για την κρυοσυντήρηση ωαρίων, αλλά και για τις τράπεζες σπέρματος και την κατάψυξη σπερματοζωαρίων, με στόχο να δούμε την αλήθεια πέρα από προκαταλήψεις και τις μεγάλες προσδοκίες για ένα ιατρικό ζήτημα που όλο και πιο συχνά θα συναντάμε στο μέλλον. Καλεσμένη είναι η παρουσιάστρια - ραδιοφωνική παραγωγός Αθηνά Κλήμη, η οποία μιλάει για τους λόγους που την οδήγησαν σε νεαρή ηλικία να κάνει κατάψυξη ωαρίων. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τη μόδα με τις ακραίες νηστείες και τους κινδύνους που κρύβει και μαθαίνουμε τι κρύβεται πίσω από τα ψέματα που λέμε.

