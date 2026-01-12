Η ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον και το Adolescence του Netflix ήταν οι μεγάλοι νικητές στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, αφού κατάφεραν να αποσπάσουν από 4 βραβεία.
Ακολουθούν οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία διεξήχθη χθες Κυριακή στο Μπέβερλι Χιλς.
Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς - τέσσερα, ανάμεσά τους καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον).
Paul Thomas Anderson is a winner tonight!— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Congrats on your award for Best Screenplay – Motion Picture for One Battle After Another at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/OxyehCk52Q
Ταινίες
Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet
Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)
Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)
Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»
Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)
Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners
Καλύτερη ταινία animation: KPop Demon Hunters
Τηλεόραση
Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus
Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks
Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence
Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence
Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.
