Τιμητικό βραβείο σε Χάρι και η Μέγκαν για το έργο τους κατά του ρατσισμού

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν παρέλαβαν χθες το βράδυ - στη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη - το βραβείο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ομώνυμου Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, λίγες ημέρες πριν από την προβολή μιας πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ από το Netflix

Το αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ ζευγάρι των βρετανών γαλαζοαίματων, τιμήθηκε για το έργο του στον τομέα της κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων και της προώθησης της ψυχικής υγείας.

Το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τιμά προσωπικότητες της κυβέρνησης, του επιχειρηματικού κόσμου, ακτιβιστές και καλλιτέχνες, που έχουν επιδείξει μια «ακλόνητη δέσμευση για κοινωνική αλλαγή».

Η Κέρι Κένεντι, πρόεδρος του Ιδρύματος και κόρη του δολοφονηθέντος αμερικανού γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ.Κένεντι, είπε ότι το ζευγάρι έχει υπάρξει «υπερβολικά θαρραλέο» μιλώντας για την εμπειρία της φυλετικής διάκρισης και του προβλήματος ψυχικής υγείας.

Από την πλευρά τους, σε ανακοίνωσή τους η Μέγκαν και ο Χάρι ανέφεραν ότι «ένα κυματάκι ελπίδας μπορεί να μετατραπεί σε ένα κύμα αλλαγής».

Kerry Kennedy with Prince Harry and Meghan Markle, The Duke and Duchess of Sussex. pic.twitter.com/IEOBZcuit9