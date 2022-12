Όταν οι θαυμαστές δείχνουν τον ενθουσιασμό τους σε συναυλίες πετώντας πράγματα - Φιλική χειρονομία ή ενοχλητική ανοησία;

Η ρίψη αντικειμένων στη σκηνή είναι μια παλιά πρακτική που ανάγεται στην εποχή, που στους ηθοποιούς του θεάτρου πετούσαν ντομάτες ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την απόδοσή τους

«Η πολλή αγάπη θα σε σκοτώσει», λέει ένα τραγούδι των Queen. Και όταν πρόκειται για την αγάπη των θαυμαστών, σίγουρα μπορεί να φτάσει αρκετά κοντά στην επίτευξή της, ειδικά όταν αυτή εκφράζεται με τη ρίψη αντικειμένων στη σκηνή.

Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, τόσο πρόσφατα όσο και παλιά. Στις 14 Νοεμβρίου, ο Harry Styles «έφαγε» ένα αρκουδάκι στο μάτι. Για τον ίδιο, αυτό ήταν απλώς το τελευταίο περιστατικό σε μια μακρά ιστορία στοχοποίησης. Το 2012, όταν ήταν μέλος των One Direction, χτυπήθηκε από ένα ταμπόν σε μια συναυλία στο Νότιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ αργότερα παρακολούθησε με δέος να πετάγονται πάνω του πράγματα, από κοτομπουκιές μέχρι ένα παπούτσι. «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», ήταν η αντίδρασή του.

Ούτε η Lady Gaga την έχει γλιτώσει. Αυτό το καλοκαίρι, ενώ βρισκόταν στη σκηνή, παραλίγο να χτυπηθεί από ένα άγνωστο αντικείμενο, για το οποίο διαμαρτυρήθηκε έντονα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά στη συναυλία του 2012 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, κατά την οποία κάποιος της πέταξε λουκάνικα. Και τον Σεπτέμβριο η Dua Lipa κλώτσησε μια κούκλα Dr. Simi στην Πόλη του Μεξικού.

Τι παρακινεί αυτού του είδους τη συμπεριφορά; Σύμφωνα με τους ειδικούς, «έχει να κάνει με την αδρεναλίνη, με το να δείχνεις ότι ζεις με ένταση. Είναι ένας φανταχτερός τρόπος ανταπόκρισης σε αυτό που συμβαίνει στη σκηνή και ένας από τους λίγους τρόπους που έχει το κοινό να συμμετέχει στο σόου, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι καλό ή κακό.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι θαυμαστές φαίνονται αποφασισμένοι να επιστρέψουν κάτι στο είδωλό τους, να στείλουν ένα δείγμα της αγάπης τους πίσω σε αυτούς. Αυτή η επίδειξη, όπως μπορείτε να δείτε, δεν στερείται κάποιας επιθετικότητας», αναφέρουν οι ειδικοί.

Η ρίψη αντικειμένων στη σκηνή είναι μια παλιά πρακτική που ανάγεται στην εποχή, που στους ηθοποιούς του θεάτρου πετούσαν ντομάτες ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την απόδοσή τους. Η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση χρονολογείται από το 1883, όταν ένας ηθοποιός, ονόματι John Ritchie, δέχτηκε βροχή από ντομάτες και σάπια αυγά στη Νέα Υόρκη.

Σχεδόν κανένας αστέρας της ροκ και της ποπ δεν έχει γλιτώσει. Κατά την πρώτη τους περιοδεία στην Αμερική, οι θαυμαστές πετούσαν καραμέλες στους Beatles. O George Harrison λέγεται ότι μισούσε τόσο πολύ αυτά τα «φιλικά πυρά», που δεν ήθελε να πάει ξανά περιοδεία. Οι Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Ramones, Sex Pistols, Jethro Tull, AC/DC, Madonna, Barbra Streisand, Oasis, Green Day, Marilyn Manson, Justin Bieber, Marc Anthony, 50 Cent, Jeff Mills και Kanye West είναι μεταξύ εκείνων που έχουν, επίσης, «τιμηθεί» με ένα από αυτά τα ανεπιθύμητα δώρα σε κάποια στιγμή της καριέρας τους.

Κάποιες περιπτώσεις έχουν αποτυπωθεί για τις επόμενες γενιές: όπως η περίπτωση του live άλμπουμ Metallic K.O., των Stooges, όπου ακούγεται το κοινό του Ντιτρόιτ να παρενοχλεί τον Iggy Pop με μια ατελείωτη… καταιγίδα από μπουκάλια μπύρας, πάγο και αυγά, μεταξύ άλλων αντικειμένων.

Ορισμένα επεισόδια έχουν μείνει στην ιστορία της ροκ, όπως αυτό που συνέβη στον Alice Cooper στο Φεστιβάλ Ειρήνης του Τορόντο το 1969, όταν κάποιος του πέταξε ένα κοτόπουλο. Ο τραγουδιστής το επέστρεψε στο πλήθος, το οποίο το έσκισε, εκτοξεύοντας αίμα παντού. Τότε ήταν που γεννήθηκε ο μύθος ότι ο Κούπερ σκότωνε κοτόπουλα στη σκηνή.

Ο Bruce Dickinson των Iron Maiden σοκαρίστηκε κάπως όταν είδε ματωμένες σύριγγες στα πόδια του σε μια συναυλία στην Πορτογαλία, ενώ ο Mick Jagger χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια καρέκλα σε μια συναυλία των Rolling Stones στη Μασσαλία της Γαλλίας το 1990. Του έγιναν οκτώ ράμματα. Το 2004 ήταν η σειρά του David Bowie, στο Όσλο της Νορβηγίας, όταν ένα γλειφιτζούρι τον «πήρε» στο μάτι.

Τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη χειρότερα για τα opening acts, που οι θαυμαστές των κύριων καλλιτεχνών θεωρούν ακατάλληλα. Αυτή ήταν η περίπτωση των The B-52′s όταν άνοιξαν τη συναυλία των The Who στο Ορλάντο της Φλόριντα το 1982. Ένα μήλο χτύπησε το στομάχι της τραγουδίστριας Cindy Wilson, με αποτέλεσμα το συγκρότημα να εγκαταλείψει τη σκηνή. Το 1992, το συγκρότημα Faith No More δέχτηκε βροχή από κουτάκια μπύρας, ενώ άνοιγε το πρόγραμμα για τους Guns N'Roses στη Σεβίλλη της Ισπανίας. Χρόνια αργότερα, στόχος θα ήταν οι ίδιοι οι Guns N'Roses, αυτή τη φορά σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή άργησαν πολύ να βγουν στη σκηνή.

Ένα άλλο περιστατικό συνέβη στο Μπουένος Άιρες το 1998, όταν η τραγουδίστρια Meredith Brooks βομβαρδίστηκε με μπουκάλια και κέρματα καθώς άνοιγε τη συναυλία των Rolling Stones. Είχε ανέβει στη σκηνή φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής και, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, την έβγαλε, την πέταξε στο έδαφος και ολοκλήρωσε τη συναυλία προσβεβλημένη και αναστατωμένη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.