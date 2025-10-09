Τζιν Σίμονς: Ο μπασίστας και τραγουδιστής των Kiss αναρρώνει μετά από τροχαίο στο Μαλιμπού

Ο Τζιν Σίμονς των Kiss αναρρώνει στο σπίτι του μετά από ένα τροχαίο με το αυτοκίνητό του στο Μαλιμπού. Σύμφωνα με το NBC 4 Los Angeles, το ατύχημα συνέβη την Τρίτη και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί.

Ο μπασίστας και τραγουδιστής των Kiss φέρεται να είπε στις αρχές ότι λιποθύμησε ή έχασε τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Η σύζυγος του Τζιν Σίμονς, Σάνον Τουίντ, φέρεται να πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο πέρασε από αρκετές λωρίδες κυκλοφορίας προτού συγκρουστεί με ένα σταθμευμένο όχημα. Μετά το ατύχημα, ο Σίμονς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και σύντομη νοσηλεία, προτού μεταφερθεί στο σπίτι του για να αναρρώσει.

Gene Simmons, a member of the legendary rock band Kiss, is recovering at home after being involved in a car crash in Malibu, California. @DavidMuir reports. https://t.co/bjSN4Jq2gX pic.twitter.com/Udzo2Jo1m2 — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 9, 2025

Η Τουίντ ισχυρίζεται επίσης ότι το ατύχημα θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσφατη αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή του μπασίστα και τραγουδιστή των Kiss.

Ο Σίμονς ενημέρωσε τους θαυμαστές του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σας ευχαριστώ όλους για τις θερμές ευχές. Είμαι εντελώς καλά. Είχα ένα μικροατύχημα. Συμβαίνει. Ειδικά σε όσους από εμάς οδηγούμε απαίσια. Και αυτός είμαι εγώ. Όλα είναι καλά».

Thanks, everybody, for the kind wishes. I’m completely fine. I had a slight fender bender. It happens. Especially to those of us were horrible drivers. And that’s me. All is well. — Gene Simmons (@genesimmons) October 8, 2025

Οι Kiss επιβεβαίωσαν τα σχέδιά τους για μια συναυλία χωρίς μάσκες στο Λας Βέγκας αργότερα αυτόν τον Νοέμβριο. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος από την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.