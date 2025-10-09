Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Ήπειρο και ταξιδεύει στην Άρτα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Από θαύμα σώθηκε ένας άνδρας στα βουνά της Μεσούντας -στα όρια των νομών Τρικάλων και Άρτας- όταν του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε βαριά σε διάφορα σημεία του σώματός του μια αρκούδα. Η αρκούδα επιτέθηκε πρώτα στον σκύλο και στη συνέχεια στον άνδρα.

Ο Λέντιαν Γκόγκα, στις 11 Ιουνίου 2025, μπήκε με αυτοθυσία στα νερά του Αράχθου για να διασώσει τον 12χρονο Νίσι και τον Σπύρο 14 ετών. Οι δύο ανήλικοι είχαν πάει για μπάνιο μαζί με την παρέα τους, αλλά λόγω των ρευμάτων παρασύρθηκαν με αποτέλεσμα να πνιγούν. Τα όσα διηγείται ο Λέντιαν σοκάρουν.

Στην Άρτα, η Παντάνασσα μετρά τις πληγές της μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. Σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες έγιναν στάχτη, καλλιέργειες αφανίστηκαν, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι την ώρα της φωτιάς δεν ήρθε κανένα πυροσβεστικό όχημα για να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς ή να σώσει τα σπίτια τους. Σήμερα ζουν με τον φόβο για το αύριο και περιμένουν τις αποζημιώσεις για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

