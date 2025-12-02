Λογαριασμός
Το «Μαιευτήριο»...«Τότε και Τώρα»: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε trailer

Νέες ξεκαρδιστικές ατάκες από την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα - Ο Τάκης και η Σούλα, η Βαλέρια και ο Σπύρος ετοιμάζονται να γίνουν γονείς

Τότε και Τώρα

Νέο επεισόδιο «Τότε και Τώρα»! Νέες περιπέτειες για τα αγαπημένα μας ζευγάρια! Νέες ξεκαρδιστικές ατάκες από την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, στον ΣΚΑΪ. Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο Τάκης και η Σούλα, η Βαλέρια και ο Σπύρος ετοιμάζονται να γίνουν γονείς και εμείς πηγαίνουμε μαζί τους στο Μαιευτήριο.

Δείτε trailer:

Στο νέο επεισόδιο, τα δύο ζευγάρια ζουν την ίδια εμπειρία: τη γέννα.

Στο ΤΟΤΕ, η Σούλα και ο Τάκης, λαϊκοί, άγαρμποι, τρυφεροί μέσα στο χάος τους, τρέχουν στο μαιευτήριο με φακελάκια και προλήψεις, ζώντας μια γέννα χύμα, αγχωμένη και αστεία.

Στο ΤΩΡΑ, η Βαλέρια και ο Σπύρος έχουν birth plan, λίστες, μαίες on demand, μωρουδιακά με manual και άγχος να κάνουν τα πάντα “σωστά”, πνιγμένοι στην υπερπληροφόρηση.

Οι σκηνές στο μαιευτήριο αποκαλύπτουν τη διαφορά νοοτροπίας: άλλοτε αυτοσχεδιασμός, σήμερα manuals, σύμβουλοι και ενοχές. Μέσα από χιούμορ και υπερβολή, αναδεικνύεται η διαχρονική τρέλα της γονεϊκότητας. Στο τέλος και οι δύο γενιές παλεύουν με τον ίδιο φόβο, την ίδια αγάπη και την ίδια αστείρευτη αμηχανία μπροστά στη ζωή που έρχεται.

Guest star, η Βάσω Καβαλιεράτου στον ρόλο της νοσοκόμας.

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

