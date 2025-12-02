Το «The Wall», το πολυβραβευμένο τηλεοπτικό φαινόμενο, έρχεται και απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα ζευγάρι που είναι μαζί στη ζωή για 34 χρόνια και θέλουν να συνεχίσουν δυναμικά την κοινή τους πορεία...

Ο Γιώργος είναι γεωπόνος, δημιουργός κήπων και ιδιοκτήτης ηλεκτρονικού καταστήματος ειδών κήπου. Είναι άνθρωπος της δράσης, της φύσης και της δημιουργίας, με αγάπη για τη μηχανή, το βουνό και τα μεγάλα ταξίδια. Η Χριστίνα είναι καθηγήτρια γαλλικών και πλέον ενεργό μέλος της οικογενειακής επιχείρησης, είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας, αφοσιωμένη στα παιδιά και τον εγγονό τους. Οι δυο τους θέλουν να επενδύσουν τα κέρδη στη δουλειά τους και να πραγματοποιήσουν το όνειρο του Γιώργου, που είναι ένα ταξίδι στην Παταγονία με μηχανή.

Τι θα κάνει το αγαπημένο ανδρόγυνο; Θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

