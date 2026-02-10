Ένα «Παιδικό Πάρτι» γίνεται η αφορμή για νέες απολαυστικές περιπέτειες, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη, με guest star τη Βασιλική Τρουφάκου, μας χαρίζουν ξεκαρδιστικές στιγμές γέλιου… «Τότε και Τώρα».

Από τα κλαρίνα, το μπαρμπούτι και το "σπιτικό" χάος των 90s... στην υστερία των βιολογικών σνακ, των mom-vloggers και του Facebook-shaming!

Μια κωμική σύγκρουση δύο κόσμων:

Team τότε: Ο νταλικέρης Τάκης που ξεχνάει τα γενέθλια και στήνει γλέντι με το μισό τετράγωνο.

Team τώρα: Η τελειομανής Βαλέρια που καταλήγει να πίνει κρυφά στο πάρκο επειδή το πάρτι «δεν είναι αρκετά Pinterest».

Μια ιστορία για το πώς η προσπάθεια για το "τέλειο πάρτι" μπορεί να μετατραπεί στην απόλυτη κωμωδία.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

