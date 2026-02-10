Survivor: Ένας αγώνας ασυλίας για γερά νεύρα - Δείτε το trailer

Η δεύτερη σερί ήττα των Αθηναίων, εχθές, έφερε και τη δεύτερη υποψηφιότητα από την ομάδα. Στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, οι Κόκκινοι θέλουν τη ρεβάνς όμως οι Επαρχιώτες δεν είναι εύκολος αντίπαλος.

Ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ αναδείχθηκε ο δεύτερος υποψήφιος από τους Αθηναίους. Κοντά στην υποψηφιότητα βρέθηκε και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, φωτογραφίζοντας τις νέες αφίξεις της ομάδας ως υπεύθυνες για αυτό. Οι Επαρχιώτες παραξενεύτηκαν με αυτή την εξέλιξη, διακρίνοντας ένα μοίρασμα μέσα στην Κόκκινη ομάδα.

Οι Μπλε έχουν κι εκείνοι τα δικά τους εσωτερικά θέματα να λύσουν. Όλο και περισσότερα μέλη της ομάδας αρχίζουν να δυσανασχετούν με τη στάση του Μιχάλη Σηφάκη. Ο «αρχηγός», που μέχρι τώρα ήταν αδιαμφισβήτητος, αντιμετωπίζει μία αλλαγή στην στάση ορισμένων Επαρχιωτών. Πώς θα εξελιχθούν οι ισορροπίες;

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας συνδυάζει πολλαπλές δεξιότητες και η μάχη για τη διεκδίκηση είναι αμφίρροπη. Η πείνα δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση για τους Αθηναίους. Οι υποψήφιοι της τρέχουσας εβδομάδας και οι υποψήφιοι της επόμενης εβδομάδας θα τεθούν μαζί στην ψηφοφορία του κοινού. Όσα περισσότερα άτομα βγουν από μία ομάδα, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος για μία αποχώρηση. Ποιος θα καταφέρει να πάρει τη νίκη απόψε και από ποια ομάδα θα αναδειχθεί η τρίτη υποψηφιότητα; Το όνομα που ανακοινώνεται γίνεται αφορμή για να ακουστούν πολλά…

