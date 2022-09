Ο πρώτος χαρακτήρας με αυτισμό στη σειρά «Τόμας το Τρενάκι»

Το βαγόνι μεταφοράς προσωπικού, Bruno the Brake Car, με τη φωνή του εννιάχρονου ηθοποιού με αυτισμό, Έλιοτ Γκαρσία θα αρχίσει να εμφανίζεται στα επεισόδια της σειράς «Thomas & Friends» από τα τέλη του μήνα.

Η βρετανική παιδική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «Thomas the Tank Engine» (Τόμας το Τρενάκι) θα αποκτήσει τον πρώτο χαρακτήρα με αυτισμό.



Το βαγόνι μεταφοράς προσωπικού, Bruno the Brake Car, με τη φωνή του εννιάχρονου ηθοποιού με αυτισμό, Έλιοτ Γκαρσία θα αρχίσει να εμφανίζεται στα επεισόδια της σειράς «Thomas & Friends» από τα τέλη του μήνα.



Ο εννιάχρονος κλήθηκε να υποδυθεί τον χαρακτήρα με τη βοήθεια της Εθνικής Εταιρείας Ατόμων με Αυτισμό (NAS), σύμφωνα με το BBC.



Η Mattel, η αμερικανική βιομηχανία παιχνιδιών πίσω από αρκετές τηλεοπτικές επιτυχίες, που απέκτησε τη σειρά «Thomas the Tank Engine» το 2011 σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι «επιμελήθηκε προσεκτικά τον χαρακτήρα του Μπρούνο για να εξασφαλίσει μια ακριβή μυθοπλαστική αναπαράσταση του αυτισμού».



Η εταιρεία εξηγεί ότι ο Μπρούνο έχει μία μοναδική οπτική για τον κόσμο, λατρεύει τα δρομολόγια, τη ρουτίνα, τα χρονοδιαγράμματα και «όταν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

