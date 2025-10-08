Το «Τρίτο Στεφάνι» του Κ. Ταχτσή στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως», το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, ο Στάθης Λιβαθινός με τη σταθερή ομάδα του και ο Στρατής Πασχάλης τολμούν μια ανατρεπτική πρόταση πάνω στο εμβληματικό μυθιστόρημα που σημάδεψε την ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία, ανεβάζοντας επί σκηνής το, πάντα επίκαιρο, «Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή.

Ένα βαθιά ελληνικό έργο, ένα σκληρό, συγκινητικό ελληνικό κείμενο. Ένα κείμενο «επικίνδυνα» καθημερινό, που χρησιμοποιεί σαν περιτύλιγμα την Ελλάδα του 20ού αιώνα για να μιλήσει για το σήμερα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Το έργο κάνει πρεμιέρα στις 22 Οκτωβρίου.

Δυο γυναίκες. Νίνα και Εκάβη. Στη δίνη της μνήμης και της ζωής. Μιας μνήμης επιθετικής, που υποκύπτει, στις αισθήσεις και στις θύμισες των χρόνων που πέρασαν, ανακαλώντας πρόσωπα που σημάδεψαν, έμειναν, έφυγαν ή χάθηκαν. Και μιας ζωής, που είναι τώρα, που βάζει στο μικροσκόπιο την καθημερινότητα και κάνει τους ανθρώπους να γεύονται κάθε πίκρα και χαμόγελο. Δυο γυναίκες που επιβιώνουν σε μια κοινωνία ανδρών, σπάζοντας τις νόρμες της εποχής, προοικονομώντας αυτό που έρχεται.

Η Νίνα και η Εκάβη, μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα του Παύλου Μελά, των Βαλκανικών Πολέμων, του Μεσοπολέμου και του Μεταξά αλλά και της Κατοχής, του Εμφυλίου και των Δεκεμβριανών. Μιας Ελλάδας που αλλάζει στο πέρασμα των χρόνων, μα που παραμένει πάντα ίδια.

Το «Τρίτο Στεφάνι», αθάνατο αφήγημα, καθρεφτίζει μια Ελλάδα γνώριμη, καλώντας μας να δούμε θαρρετά την αντανάκλασή μας στους ήρωες του…

Παίζουν οι: Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, 'Αννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, 'Αρης Τρουπάκης.

