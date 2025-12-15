«The Wall»: Τα ξαδέρφια εισβάλλουν στο πλατό και φέρνουν τα πάνω - κάτω

Η νέα εβδομάδα ξεκινά στο «The Wall» με ένα επεισόδιο γεμάτο χιούμορ, πειράγματα, αγωνία και ανατροπές. Και όλα αυτά χάρη σε δύο αγαπημένα ξαδέρφια, τον Γιώργο και τον Παντελή, που εισβάλλουν στο πλατό απόψε, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 21.00, για να φέρουν τα πάνω-κάτω.

Τα δύο ξαδέρφια μεγάλωσαν στην ίδια πολυκατοικία, σπούδασαν και συγκατοίκησαν στα φοιτητικά τους χρόνια στην Πάτρα. Σήμερα, οι επαγγελματικοί τους δρόμοι μπορεί να είναι διαφορετικοί –ο Γιώργος στην αεροπορία και ο Παντελής σε ευρωπαϊκά projects- όμως συνεργάζονται στενά στην επιχείρηση φωτογραφίας και βίντεο της συζύγου του Παντελή, ταξιδεύοντας μέχρι και στο εξωτερικό για γάμους και βαφτίσεις. Με κοινές αναμνήσεις από παιδικές σκανταλιές και ταξίδια, αλλά και με μια σχέση που συνδυάζει χιούμορ, αλληλοστήριξη και πειράγματα, οι δυο τους διεκδικούν έναν κοινό στόχο: να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό της επιχείρησης και να αποκτήσουν και οι δύο δίπλωμα skipper για ιστιοπλοϊκό.

Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους αγωνία, συγκίνηση και ανατροπές, ο Γιώργος και ο Παντελής έρχονται αντιμέτωποι με τον «Τοίχο» και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων και να ποντάρουν στρατηγικά, βασιζόμενοι στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Θα τα καταφέρουν τα δύο ξαδέρφια;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.