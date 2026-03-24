Το «The Wall» έρχεται την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, με ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο. Δύο άνθρωποι, που έχουν μάθει να δρουν σε πραγματικές συνθήκες πίεσης, βρίσκονται μπροστά σε μία διαφορετική πρόκληση - αυτή τη φορά για έναν σκοπό που ξεπερνά τους ίδιους.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο εντυπωσιακό πλατό τον Σεραφείμ, τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και τη Σόφη, συμβασιούχο οδηγό πυροσβεστικού οχήματος και Γενική Γραμματέα της Ένωσης. Ο Σεραφείμ, με περισσότερα από 25 χρόνια ενεργής υπηρεσίας ως εθελοντής πυρονόμος και σημαντικές συμμετοχές σε μεγάλα περιστατικά, έχει ακολουθήσει μια πορεία αφοσίωσης που έχει αναγνωριστεί με διακρίσεις και συνεχείς επιχειρησιακές συνεισφορές. Η Σόφη, με σπουδές στη Γεωπονία και μεταπτυχιακό στους Φυσικούς Κινδύνους, έχει αφοσιωθεί σε μια πορεία βαθιάς κοινωνικής προσφοράς μέσα από εκπαίδευση, διεθνείς συνεργασίες και ενεργή συμμετοχή στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω της Ένωσης, απέκτησαν κοινά βιώματα σε δράσεις και εκπαιδεύσεις και πλέον τους δένει μια σταθερή, φιλική σχέση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, μοιράζονται έναν κοινό σκοπό: να προσφέρουν τα κέρδη στο σωματείο και να στηρίξουν τις εκπαιδεύσεις των εθελοντών σε Ουγγαρία και Αμερική. Θα καταφέρουν να γκρεμίσουν τον «Τοίχο»;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

