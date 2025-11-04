«The Wall»: 2 αδέρφια θέλουν να δημιουργήσουν ένα όμορφο περιβάλλον για τις αδέσποτες γάτες - Τrailer

Το «The Wall» έρχεται και απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 21.00, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και μία υπόσχεση: το ζευγάρι παικτών που θα αντιμετωπίσει τον γιγαντιαίο «Τοίχο», να δει το συνολικό χρηματικό έπαθλό του να φθάνει τις 350.000 ευρώ!

Ο μοναδικός Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται στο πλατό του ανατρεπτικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων τον Βασίλη και την Αναστασία, δύο αγαπημένα αδέρφια που μεγάλωσαν σε μία πολύτεκνη οικογένεια και θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους. Ο Βασίλης μένει στην Αθήνα με τις δύο γάτες του, είναι αθλητικός τύπος, εργάζεται ως προπονητής τένις και του αρέσει να πειραματίζεται στην κουζίνα, μαγειρεύοντας υγιεινά γεύματα. Η Αναστασία διαθέτει καλλιτεχνική φύση. Σπούδασε υποκριτική, ενώ παράλληλα της αρέσει να τραγουδάει τζαζ και σόουλ. Είναι δημιουργική και τρελαίνεται να πηγαίνει σε γλέντια και πανηγύρια και να χορεύει. Οι δυο τους μοιράζονται την κοινή τους αγάπη για τα ζώα και μέσα από το «The Wall» θέλουν να δημιουργήσουν ένα όμορφο περιβάλλον για τις αδέσποτες γάτες στην Κυπαρισσία, όπου θα παρέχουν τροφή και νερό, αλλά και να βελτιώσουν το σπίτι τους στην Αθήνα.

Θα καταφέρουν τα δύο αδέρφια να... γκρεμίσουν τον «Τοίχο» και να φύγουν με όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheWallGR

#SkaitvGR

