Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην όμορφη Κοζάνη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Γιάννης Ντέρος, με περηφάνια, μας υποδέχεται στον στάβλο του, στον οποίο φροντίζει μία σπάνια ράτσα αλόγων με καταγωγή από την αρχαιότητα, που συναντάται μόνο στην Ελλάδα. Αισθάνεται δέος όταν αντιλαμβάνεται το ιστορικό μέγεθος αυτής της φυλής, με τα οποία ίππευε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ας γνωρίσουμε και εμείς τους πλαγιοτροχαστές ίππους.

Στην Κοζάνη, συναντήσαμε τη Βαρβάρα και την Κατερίνα, δύο αδερφές κτηνοτρόφισσες που έχουν γίνει viral στο TikTok, χορεύοντας μπροστά σε πινακίδες και σε χωράφια.

Η κυρία Σουλτάνα Γκέσου αποφάσισε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: να φοιτήσει σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και να σπουδάσει νοσηλευτική στα 91 της χρόνια.

Σήμερα, είναι 95 χρονών και μας διδάσκει ότι τελικά… ποτέ δεν είναι αργά.

