«The Voice of Greece»: Σταθερά πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού

Η τρίτη εβδομάδα των Blind Auditions του «The Voice of Greece» ολοκληρώθηκε και το τηλεοπτικό κοινό έδειξε έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή του για τη διασκέδασή του!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 26,7%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 17,7%. 2.550.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το «The Voice of Greece» έστω για 1’.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου ως coaches, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με δύο ακόμα συναρπαστικά επεισόδια Blind Auditions. Η αναζήτηση για την Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος συνεχίζεται...

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

