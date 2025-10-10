Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει την εβδομάδα στην Ήπειρο από την Πρέβεζα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Κωνσταντίνος Λάμπρου και η οικογένειά του αποτελούν δείγμα του φόβου και της ανασφάλειας που νιώθουν οι κάτοικοι της Πρέβεζας όσον αφορά στο Νοσοκομείο της πόλης. Από το περσινό ρεπορτάζ της εκπομπής έως σήμερα, η εικόνα παραμένει ίδια σε μεγάλο βαθμό. Οι υπό κατάρρευση υποδομές και η υποστελέχωση έχουν οδηγήσει το προσωπικό στα όριά του.

Φλοκάτες, κουβέρτες και ρούχα πλένονται με φυσικό τρόπο στη νεροτριβή του Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας. Μια οικογενειακή επιχείρηση κρατά ζωντανή μια παλιά ελληνική παράδοση — το πλύσιμο μόνο με τη δύναμη του νερού, χωρίς χημικά και χωρίς ρεύμα.

Άργιλος, φύση και χρόνος φρόντισαν για ένα μικρό “θαύμα” στην καρδιά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ανάμεσα στα χωριά Ριζοβούνι και Άγιο Γεώργιο. Ο Κοκκινοπηλός, το απόκοσμο τοπίο με τις εντυπωσιακές κόκκινες αποχρώσεις και την άγρια φυσική ομορφιά μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Νταλιάνι: πρόκειται για την πιο θεαματική παραδοσιακή μέθοδο ψαρέματος, που χρησιμοποιείται μόνο στον Αμβρακικό Κόλπο και μετρά πάνω από 100 χρόνια ζωής. Μπαίνουμε στις βάρκες των ψαράδων και γνωρίζουμε την τεχνική τους.

Στην Κοκκινιά της Πρέβεζας, μια παλιά προσφυγική κατοικία απέκτησε νέα ζωή. Ο Χρήστος Αραβαντινός, μέσα στην καραντίνα, αποφάσισε να μετατρέψει το σπίτι του σε θερινό σινεμά - ένα καταφύγιο τέχνης και παρέας για τους κατοίκους της περιοχής.

