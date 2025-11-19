Μετά από 34χρονια παρουσίας, οι Simpsons σκότωσαν οριστικά τον χαρακτήρα της Alice Glick, που στο παρελθόν είχε «ξαναπεθάνει»

Στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου, με τίτλο Sashes To Sashes, η πρώτη οργανίστρια της εκκλησίας πέφτει πάνω στο όργανο, διακόπτοντας τον Αιδεσιμότατο Lovejoy και σοκάροντας το εκκλησίασμα στη μέση της λειτουργίας, την οποία παρακολουθεί η οικογένεια Simpson.

Ο χαρακτήρας της Alice Glick έκανε το ντεμπούτο του το 1991 κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν της σειράς.

O χαρακτήρας της φαινόταν να έχει σκοτωθεί χρόνια νωρίτερα, σε ένα επεισόδιο της 23ης σεζόν, όταν η Άλις δέχτηκε επίθεση από ένα ρομποτικό κατοικίδιο. Τότε οι θεατές πίστεψαν ότι ότι είχε πεθάνει (και άρα αποχωρήσει από τη σειρά). Ωστόσο, προς έκπληξη όλων, η Άλις επέστρεψε στα επόμενα επεισόδια — τόσο στη συνήθη μορφή της όσο και ως φάντασμα.

Τώρα πάντως, μετά τη σκηνή θανάτου της στο έβδομο επεισόδιο της 37ης σεζόν, ο εκτελεστικός παραγωγός των Simpsons, Tim Long, ξεκαθάρισε ότι «η Alice δεν θα εμφανιστεί ξανά στη σειρά».

«Κατά μία έννοια, η Άλις η οργανίστρια θα ζει για πάντα, μέσα από την όμορφη μουσική που δημιούργησε», είπε. «Αλλά κατά μία άλλη, πιο σημαντική έννοια, ναι, είναι νεκρή σαν καρφί πόρτας».

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η σειρά επικρίνεται έντονα από τους θαυμαστές, για το ότι σκοτώνει αγαπημένους αλλά δευτερεύοντες χαρακτήρες και για το ότι συνεχίζει χωρίς τέλος, καθώς οι φωνές των πρωταγωνιστών της έχουν αισθητά γεράσει.

Το 2024, οι Simpsons σκότωσαν τον Larry the Barfly, έναν αγαπημένο χαρακτήρα που εμφανιζόταν στη σειρά από την 10η σεζόν.

Ανάμεσα στους χαρακτήρες των Simpsons που έχουν χαθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι και την δασκάλα του Bart, Edna Krabappel, η οποία αποκλείστηκε από τη σειρά μετά τον θάνατο της ηθοποιού φωνής της, Marcia Wallace, το 2013.



