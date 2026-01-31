Συναρπαστικές μονομαχίες γνώσεων και έντονες ανατροπές παρακολουθήσαμε στο τρίτο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (30/01), με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό στα καλύτερά του!

Στην εξάδα των πιο δυνατών παικτών του επεισοδίου παρέμεινε ο Τάκης και ο MC Τόλης (3 τετράγωνα ο καθένας), ο Νικόλας και ο Στέλιος (4 τετράγωνα ο καθένας) και προστέθηκε ο Στέφανος (4 τετράγωνα), ενώ δύο παίκτες βρέθηκαν στην κορυφή: ο Δημήτρης Π., για δεύτερη συνεχόμενη φορά, και η Κωνσταντίνα (5 τετράγωνα ο καθένας). Με «όπλα» τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Ζώδια», με την 18χρονη φοιτήτρια να κερδίζει με ευκολία τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου.

Ο Δημήτρης Π. και η Κωνσταντίνα αναμετρήθηκαν στα «Ζώδια», αλλά εκείνη κέρδισε με ευκολία:

Αποκλειστικές δηλώσεις της Κωνσταντίνας, αμέσως μετά τη νίκη της:

Τα highlights του 3ου επεισοδίου:

Ο Γιώργος Λιανός θέλησε, όπως συμβαίνει σε κάθε επεισόδιο, να γνωρίσει κάποιους από τους παίκτες που δεν έχουν παίξει ακόμα. Ξεκίνησε με την Χρύσα, η οποία του επιφύλασσε μια έκπληξη: Παρουσίασε τον αστρολογικό χάρτη του, αποκαλύπτοντας κάποια πράγματα.

Ο Γ. Λιανός μαθαίνει τον αστρολογικό του χάρτη on air! – Η επική αντίδρασή του:

Ο Γιάννης Μ., ως τελευταίος νικητής, προτίμησε την ασφάλεια του «The Floor» και έδωσε τη δυνατότητα μέσω της τυχαίας επιλογής σε κάποιον άλλον να αναμετρηθεί. Τυχερή αναδείχθηκε η Γιολάντα, η οποία ενθουσιάστηκε και προκάλεσε την Τζένη, στην πιο νόστιμη κατηγορία του τηλεπαιχνιδιού: Πίτσα! Η Γιολάντα έπαιξε πιο συγκεντρωμένα και απέδειξε ότι «πεινούσε» περισσότερο για τη νίκη.

Η Γιολάντα και η Τζένη είχαν μια καταπληκτική μονομαχία στην κατηγορία «Πίτσα»:

Άλλο ένα τετράγωνο που φώτισε η τυχαία επιλογή ήταν του Πάνου Β., ο οποίος προκάλεσε τον Στέλιο, έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες του δεύτερου κύκλου. Εκείνος, όμως, έχασε και ο Στέλιος επέκτεινε την περιοχή του. Στη συνέχεια, στρατηγικά, επέλεξε να επιστρέψει στην ασφάλεια του «The Floor».

Ακολούθησε μια γυναικεία αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπιάνκα και την Έφη, στην ηχητική κατηγορία «Άννα Βίσση». Μια κατηγορία που, όπως παραδέχθηκαν και οι δύο, φοβόντουσαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, υπήρξε το εξής παράδοξο: Η Μπιάνκα δεν βρήκε ούτε ένα τραγούδι της Άννας Βίσση και η Έφη δεν έπαιξε καν!

Συνέβη κι αυτό! Δεν βρήκε ούτε ένα τραγούδι της Άννας Βίσση:

Στο προσκήνιο ήρθε και ο Γιώργος Τσ., ο οποίος νίκησε τον Νίκο Χ. στην κατηγορία του «Αυτοκίνητο», αλλά έχασε από την Κωνσταντίνα στα «Σύμβολα κινητού». Έτσι, με μια μονομαχία, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε με 5 τετράγωνα.

Στην τελευταία μονομαχία αποχώρησης, ο Μάνος αποδείχθηκε καλύτερος γνώστης της ξέφρενης ζωής της Μυκόνου, κερδίζοντας τη Χρύσα στην ομώνυμη κατηγορία.

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Παρασκευή στις 21.00

Πηγή: skai.gr

